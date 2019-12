Boletín de NC: 3:30 p. m. #12dic

*NOTICIAS CONFIRMADAS* ®

🕞 *Lo más destacado a esta hora:*

🇻🇪 *País:*

📝 Luis Vicente León: No logro entender la lógica racional de mis amigos que controlan la oposición | bit.ly/2RL1ZuB

📝 Avior Airlines emite comunicado tras solicitud de visa para República Dominicana • bit.ly/36zkI0x

📝 Diosdado Cabello advierte que pretenden cambiar reglamento interno de debate en la AN • bit.ly/35hxFeZ

📝 “La corrupción no tiene perdón de Dios” dice Monseñor Azuaje | bit.ly/2M35klh

📝 MAS afirma que AN está en “deuda” con designación del comité electoral | bit.ly/2Ef42yU

📝 Comenzó la distribución de pernil en las 22 parroquias de Caracas | bit.ly/2RMmyXM

📝 Los vehículos abandonados en Venezuela: Washington Post retrata los “símbolos” de una “trágica transformación” • bit.ly/36wvDYu

📝 Reportan colas en el consulado de República Dominicana para solicitar la visa • bit.ly/36xJsWX

📝 Niños venezolanos en riesgo de sufrir depresión aún después de emigrar a EEUU

bit.ly/2RKPtLz

📝 El futuro de Venezuela en peligro: 50 % de los maestros han dejado las aulas • bit.ly/36sveXe

📝 Protestas, atención a crisis humanitaria y elecciones: Los puntos claves de la agenda 2020 de Guaidó • bit.ly/2RNUBP8

📝 Diosdado se burla de Guaidó y admite que persisten las fallas eléctricas en Venezuela • bit.ly/2YJka5y

📝 Persisten las colas en estaciones de servicio de Caracas para surtir gasolina este #12Dic • bit.ly/2siyRAe

📝 Panamá aceptará pasaportes vencidos a venezolanos para trámites migratorios y laborales

bit.ly/38wPs3Y

📝 “Maduro cree que esa es la herencia que su hijo necesita”: Lo que dice Américo de Grazia sobre ‘Nicolasito’ y el Arco Minero • bit.ly/2YHrpur

🌎 *Orbe:*

📝 Comisión Judicial avanza hacia votación de juicio político a Trump • bit.ly/34aZowx

📝 Evo Morales llegó a Argentina y se quedará como “refugiado” • bit.ly/2rvyjHl

📝 Venezuela participa en reunión de la Cumbre Climática | bit.ly/2PCAz7r

📝 Las críticas acorralan a la policía antidisturbios de Colombia | bit.ly/38zqBMG

📝 Hallan partes del avión militar de Chile que se perdió en la Antártida | bit.ly/34fE8pi

📝 Rusia declara a dos diplomáticos alemanes como “persona no grata” | bit.ly/2PCahSV

📝 AIE sigue viendo un exceso de petróleo pese al recorte de la OPEP | bit.ly/36uc2Iu

📝 Venezolanos en México podrán retirar pasaportes y prórrogas en operativo especial | bit.ly/2YIS2PC

📝 Tres hijos de desaparecidos, en puestos clave en el nuevo Gobierno argentino | bit.ly/2RLmMyj

🥇 *Deportes:*

📝 Leones batalló y conquistó quinto triunfo en la fila | bit.ly/2YFryid

🎭 *Actividades lúdicas:*

📝 Juan Luis Guerra fue sometido a un procedimiento cardiovascular | bit.ly/2rsXTwB

📝 ¿Cuál es la canción de navidad más escuchada del mundo? | bit.ly/2E9HkbN

📝 En Fotos: Las mejores tendencias para decorar tu casa en esta navidad 2019 • bit.ly/2Ea3c6D

📝 Los Dos Grandes de la Salsa “Jhonny Rivera y Pedro Arroyo” vienen a Venezuela | bit.ly/36ucuXc

📝 El nuevo Batman festeja sin Batman sus 80 años | bit.ly/2E7TmSO

📝 Ricardo Montaner de duelo por la muerte de su “sobrinito Brunito” | bit.ly/2PHBtiW

