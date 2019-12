NC: 10:00 p. m. #14dic

*NOTICIAS CONFIRMADAS* ®

Sábado 14 de diciembre de 2019

Año 4/1 N° 750

Boletín 10:00 p. m. (UTC-4)

Editor: Ángel Elías Sánchez T. Periodista. CNP: 14.294

🇻🇪 *Únete y difunde:*

Telegram:

t.me/noticiasconfirmadas

WhatsApp:

2⃣ chat.whatsapp.com/J3ih2lIqeu9LiUCsERPqMJ

1⃣ chat.whatsapp.com/FYq0xmX70si56bQhsiYZOk

🏡 Se vende casa en San Juan de lagunillas, en urbanización cerrada. Estacionamiento dentro del área de la vivienda. Piso en gris. Fácil acceso, trasporte público al frente. Contacto: +58 4147564399 – +58 4261547216 – +58 2744161280

Para mayores detalles visita: 👉🏼 bit.ly/35sRDmz

🕙 *Lo más destacado a esta hora:*

🇻🇪 *País:*

📝 TSJ de Maduro aprobó la extradición de alias “El Corso”, francés acusado de narcotráfico j.mp/2RRYimW

📝 @MaritoAbdo: Paraguay ha brindado su apoyo al gobierno encargado de @jguaido j.mp/36zvofC

📝 Al menos seis salarios mínimos deberán invertir viajeros para salir de Caracas esta Navidad j.mp/2sq3p3b

📝 Activaron el peaje Jacinto Lara que conecta con el Zulia j.mp/2YXqNkR

📝 Empresas no bancarias de pagos tienen hasta el #17Dic para ajustarse a normas del BCV j.mp/38FhLgw

📝 Entre gasolineras cerradas y largas colas: Así se vive la escasez de combustible en Venezuela • j.mp/34mE87h

📝 Alias “Aureliano”, la identidad del Dgcim que asedió la vivienda de la diputada Yanet Fermín • j.mp/2PoE1nz

📝 “No es cuestión de un día para otro”, James Story sobre salir de 20 años de dictadura • j.mp/2YPrxZe

📝 Guaidó al régimen: No nos van a doblegar con violencia política y persecución j.mp/2RRjqtB

📝 Terminales de pasajeros están preparados para recibir ola de viajeros j.mp/34o6aPA

📝 Jorge Rodríguez desempolvó su guion novelero y acusó a media oposición en nuevo “ataque terrorista” j.mp/2PMmzrL

📝 75 % de los venezolanos estaría a favor de las renuncias de Maduro y Guaidó, según encuesta • bit.ly/2Pl65YB

📝 Tamara Sujú identifica a una agente de la Dgcim que formó parte del asedio contra la diputada Yanet Fermín • bit.ly/2Eknzy1

📝 Grupo armado disparó contra la casa de una concejal del PSUV y le quemaron su camioneta • bit.ly/2Pmlb08

📝 Fernando Orozco denunció que funcionarios del régimen forzaron la puerta de su vivienda • bit.ly/2rOoOmt

📝 Maduro denuncia ante la ALBA supuesto plan desestabilizador “financiado” por EEUU: “Pretendía generar violencia en Venezuela”

bit.ly/2RTEfV6

📝 El vídeo que mostró Jorge Rodríguez del diputado Fernando Orozco que lo vincularía en supuesto plan desestabilizador • bit.ly/2LUqS3i

📝 Régimen captura a Sixto Salamanca y José Miguel Yeguez • bit.ly/2ElYxys

📝 Guaidó acusa a Maduro de buscar “eliminar” al Parlamento: “Van a intentar eliminarlo, no tengan dudas”

bit.ly/2PNdBuq

📝 Ravell sobre Jorge Rodríguez: “Algo les salió mal que sacaron al psicópata para distraer” • bit.ly/2PkwHt0

📝 Guaidó advierte a la Comunidad Internacional sobre acciones contra diputados de oposición buff.ly/2PRQDma #14Dic

📝 En “pico e’ zamuro” la compra de estrenos para esta Navidad buff.ly/38CdLxm #14Dic

📝 Producción de café cerrará el 2019 en 400 mil quintales buff.ly/2PLaumN

📝 Importante: Plan Paìs plantea reingeniería total del Metro de Caracas buff.ly/2PkkJiQ

📝 Adolfo Superlano: AN perdió seriedad como instrumento de lucha buff.ly/36sJL5g

🌎 *Orbe:*

📝 Trump conversará sobre la crisis venezolana en la reunión con el presidente de Paraguay j.mp/2PI10sv

📝 Dueño de Blackwater habría visitado Caracas para promover libertad de ejecutivos de Citgo j.mp/2LTIcVZ

📝 Trump conversará sobre la crisis venezolana en la reunión con el presidente de Paraguay j.mp/2PI10sv

📝 Venezuela y Bolivia fueron temas de interés durante la reunión entre Trump y Abdo Benítez j.mp/2PGDegu

📝 Acreedores subastaron petróleo de Pdvsa en Curazao para cobrarse deudas bit.ly/34nIU4e

📝 Se marchó por la puerta trasera: el durísimo video del paso de Evo Morales por México j.mp/2EeKNpm

📝 Mario Abdo Benitez admite a Carlos Vecchio que continuará apoyando presión sobre Venezuela j.mp/2Pm9uG

📝 Presidenta de la Unión Interparlamentaria condena persecución e intimidación contra diputados venezolanos j.mp/34r7UrD

📝 ALnavío: ¿Qué fue lo que dijo de Pablo Iglesias un alto empresario español en la casa de un venezolano en Madrid? j.mp/2LTLvMZ

📝 Almagro: Hay que aumentar la sanciones contra la corrupción y el narcotráfico por una Venezuela libre j.mp/2stN6Cc

📝 El debilitado bloque de la Alba rechazó las acusaciones de EEUU de promover crisis en la región j.mp/2Ek5Fvu

📝 Bolivia dará refugio a 200 venezolanos que huyeron por “persecución política” buff.ly/2svi7WI #14Dic

📝 Nicaragua nacionaliza una petrolera sancionada por EEUU j.mp/2YPC6LJ

🥇 *Deportes:*

📝 Marc Anthony y Javier Báez reinauguran campo de béisbol en Puerto Rico | bit.ly/34kIgEN

📝 Leones y Navegantes acordaron la nueva fecha para su partido reprogramado j.mp/2PMyFRK

📝 García Carneiro se sinceró: Este estadio no es de Los Tiburones de La Guaira j.mp/2qVC60c

📝 Morata: Lo importante es que estamos creciendo./EFE ift.tt/2qTxKGX

📝 Napoli cae ante Parma en el debut de Gattuso./EFE ift.tt/2YPXU9O

📝 MLB amenaza a Ligas Menores con dejarlos por completo • ALBAT.com/ ift.tt/34oeCOK

📝 Víctor Davalillo recibe homenaje en el The Walking Closet Bazar • ift.tt/2qSFp8p

📝 Caribes de Anzoátegui doma al león en Caracas • ift.tt/2YLKhZx

🔁 *¡Dale compartir y vence la censura!*