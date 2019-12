Boletín de NC: 7:30 p. m- #23dic

*NOTICIAS CONFIRMADAS* ®

Lunes 23 de diciembre de 2019

Año 4/1 N° 765

Boletín 7:30 p. m. (UTC-4)

Editor: Ángel Elías Sánchez T. Periodista. CNP: 14.294

Este Martes 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a. m. a 12:00 m. y el 25 de diciembre y 01 de enero, de 3:00 a 5:00 p. m.

🕢 *Lo más destacado a esta hora:*

🇻🇪 *País:*

📝 La dictadura de Nicolás Maduro acusó al diputado y preso político Gilber Caro de estar vinculado al asalto a una unidad militar venezolana | ibae.am/2Mlbrl2

📝 Luis Vicente León: En el 2020 se consolida dualización económica, dividida en un segmento minoritario y dolarizado | buff.ly/34Ochgn

📝 En Navidad las tarjetas de crédito no dan ni para un refresco, reseña @2001OnLine | buff.ly/2QbA7gJ

📝 Recomiendan ajustar sueldos para mantener el sistema educativo | buff.ly/2sTpk2Q

📝 En 20 años el dólar pasó de 573 a 4,6 billones de bolívares – buff.ly/2PPBzq1

📝¿Qué se puede esperar de la dolarización implícita de Venezuela en el 2020? | buff.ly/2ZsIetP

📝 Caraqueños llenan tiendas de venta de celulares este #23 dic – buff.ly/2EN7wJC

📝 Emprendedores venezolanos apuestan en el país para sacar adelante sus negocios – buff.ly/2PP4Ilq

📝 Denuncian que bancos no están entregando suficiente efectivo en Caracas – buff.ly/2Sl3Dn6

📝 Esta es la tasa para las mesas de cambio #23Dic 46.677,20 bolívares / j.mp/2sV29Fk

📝 Por negocio o por necesidad: Grave deforestación a cambio de leña j.mp/2Sk9rgH

📝 Arreaza: Grupo que asaltó el Batallón de Infantería 513 tiene su base de operaciones en Perú j.mp/2Zin1lX

📝 Así fue la revuelta entre trabajadores de Pdvsa en Anzoátegui y militares de Maduro por la entrega del pernil | bit.ly/34Lmqu9

📝 La Navidad imposible en la Venezuela del régimen de Maduro | bit.ly/2MnUfez

📝 Ex GNB que tomó batallón en Gran Sabana fue trasladado a Ciudad Bolívar | bit.ly/377csVt

📝 Vecinos de Ocumare quemaron una moto al intentar linchar a un par de atracadores | j.mp/398Pkrt

📝 Abogada del diputado Gilber Caro asegura que aún no sabe cuáles son los delitos que se le imputan | bit.ly/2PRfc3R

📝 Régimen de Maduro acusa a Colombia, Perú y Brasil de estar detrás del asalto al Batallón en Gran Sabana | j.mp/2ZiCu5z

📝 Así quedó la camioneta del subdirector de la división antidrogas de la PNB tras un choque | j.mp/2Zikjge

📝 Los jóvenes pemones que habrían sido capturados por el régimen de Maduro | j.mp/372q5p7

📝Diosdado preparó la cena navideña con cara de perdido y sin el pernil del Clap | j.mp/35MTmE1

🌎 *Orbe:*

📝 Departamento de Estado de EEUU: No hay condiciones electorales en Venezuela – buff.ly/2sTmXNw

📝 EEUU insiste en la vigilancia aérea ante posible lanzamiento norcoreano j.mp/2sWuNps

📝 El agua vuelve a subir en Venecia y alcanza los 144 centímetros j.mp/2ZixU7t

📝 Nuevo informe denuncia “graves” violaciones a los DDHH en protestas en Chile j.mp/2sZIiol

📝 ONU pidió una investigación imparcial tras la sentencia del caso Khashoggi j.mp/2rmxMXX

🎭 *Actividades lúdicas:*

📝 Star Wars lidera la taquilla pero no bate récords | bit.ly/2PRrzN8

📝 Agrupación musical “Parranda a Domicilio” viene con una “visión 2020” para exponer la música venezolana | bit.ly/2MqDv6y

📝 Al Pacino tuvo que asistir a terapia durante 25 años por papel de Michael Corleone en El Padrino | bit.ly/2Sr3pLj

📝 Noche de Paz: El villancico creado en una aldea hace 200 años que se hizo global y frenó brevemente una guerra | bit.ly/2ZgjFjm

📝 Bad Bunny entregó juguetes a niños de Puerto Rico | bit.ly/2QjgmEi

