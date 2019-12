NC: 8:00 p. m. #27dic

*NOTICIAS CONFIRMADAS* ®

Viernes 27 de diciembre de 2019

Año 4/1 N° 770

Boletín 8:00 p. m. (UTC-4)

🕗 *Lo más destacado a esta hora:*

🇻🇪 *País:*

📝 Detenida funcionaria de la PNB por homicidio del jefe de Operaciones en los Valles del Tuy | bit.ly/39it2nx

📝 Fernández: En Venezuela hay un régimen que ha desatendido las reglas democráticas | bit.ly/2tWyHPU

📝 Comercios que aceptan petros aumentan precio de productos y cobran comisión | bit.ly/363cLAD

📝 Walter Martínez atacó a Movilnet por sus constantes fallas: “Abusiva la indolencia” | bit.ly/2ZsCEHP

📝 Plan País propuso establecer una tarjeta para que los venezolanos compren libremente | j.mp/2MwE2Uk

📝 La jueza que tiene los casos más emblemáticos de militares presos en Venezuela, hace un año que no da despacho | j.mp/2MBgQV3

📝 Precio del petróleo venezolano continúa en ascenso cerró la semana en 57,71 dólares | j.mp/2QlJZ7M

📝 Gustavo Marcano: Vamos a seguir insistiendo en medidas de protección para venezolanos | j.mp/2ta1mAo

📝 Conviasa anunció la reactivación de la ruta Caracas-Buenos Aires | bit.ly/352mUMw

📝 Conseturismo: Ocupación hotelera tuvo en el país repunte significativo en noviembre | bit.ly/2QiGIpC

🌎 *Orbe:*

📝 Aumentó flujo de venezolanos hacia Colombia por el Puente Internacional Simón Bolívar | bit.ly/2tcizJt

📝 [BBC] Venezuela: qué hay detrás de la «prosperidad del dólar» y el aparente repunte económico del país | bit.ly/2SyvwIb

📝 Cerca de 1.000 venezolanos han sido detenidos por inmigración de EE UU | bit.ly/354nQjA

📝 Tensión en La Paz, Bolivia: un grupo de hombres intentó ingresar a la fuerza a la embajada de México | ibae.am/361yqJr

📝 Venezuela, otra vez el país más peligroso de América Latina, según el OVV | j.mp/2EYNgod

📝 Moscú despliega misiles hipersónicos que son prácticamente invencibles según Putín | j.mp/37dyk1z

📝 Alcalde de Bogotá propone una “visa especial y cédula” para migrantes venezolanos | j.mp/2t48m1Z

📝 Iván Duque designó al general Eduardo Zapateiro como jefe del Ejército colombiano | bit.ly/39hxQtg

📝 Superviviente del avión siniestrado en Kazajistán: “Supe que se iba a caer” | bit.ly/39rYYpA

📝 Piñera defiende su postura en materia de derechos humanos tras críticas | j.mp/354klJU

📝 Senador Scott tildó de “asqueroso” arremetida de Maduro a migrantes venezolanos | j.mp/2ZyEcQC

📝 Gobierno boliviano acusa a Evo Morales de usurpar funciones por inaugurar obra desde Argentina | j.mp/39f26ot

🥇 *Deportes:*

📝 Conoce todos los detalles de la boda de Luis Suárez | bit.ly/2SGzcYP

Se cambió de nuevo la fecha de inauguración del estadio de La Guaira | bit.ly/2tUP9jv

📝 García Carneiro: Estadio de béisbol de La Guaira se inaugurará el 5 de enero de 2020 |http://bit.ly/2sqamS3

🔬 *Ciencia, tecnología & salud:*

📝 [BBC] Por qué la prueba del «huevo parado» se volvió viral durante el eclipse del anillo de fuego | bit.ly/2Mxn8F8

📝 Un raro rinoceronte negro que nació en Nochebuena | bit.ly/2Q5Y8XX

📝 10 razones para agregar vegetales a tus comidas diarias | bit.ly/362Et0D

📝 12345: la contraseña más utilizada en el mundo y su vulnerabilidad | bit.ly/2Q1z3Nw

📝 Conoce si las caries pueden llevarte a la muerte | bit.ly/2Sw3nSf

🎭 *Actividades lúdicas:*

📝 Little Women llegó a los cines de Estados Unidos, dominados por Star Wars | bit.ly/37dKHdZ

📝 Las artes plásticas en Venezuela resisten y persisten | bit.ly/37gdezw

Las versiones más polémicas de “All I Want For Christmas is You” | bit.ly/2SBDX5T

📝 Daniela Alvarado admite haberse metido en la relación de Mónica Pasqualotto | j.mp/2Q3kJnG

📝 Hija de Bruce Lee demanda a empresa por uso de imagen de su padre | bit.ly/2SvP5AZ

