NC: 3:30 p. m. #1enero

🇻🇪 *País:*

📝 Aumento del dólar oficial duplicó el del mercado paralelo en 2019 | j.mp/2sCEMAE

📝 Banco de Venezuela: Sistema Biopago se encuentra en mantenimiento este miércoles | bit.ly/2MJY4L6

📝 Consumidores aseguran que el “petro-regalo” de Maduro es otra estafa para el pueblo | j.mp/39v3jbu

📝 Consumos en Petro no generan comisiones aunque comercios las cobran | buff.ly/2u1YRR9 #1Ene

📝 Desabastecimiento de insumos y medicamentos cerró el 2019 en 45% | buff.ly/35frqHQ #

📝 Desplazados y perseguidos, pemones no descansan de las retaliaciones del régimen de Maduro | j.mp/2MOJbHI

📝 El mensaje de lucha para los venezolano de juan Guaidó | j.mp/2sspq1J

📝 Presidente Maduro: Este nuevo año será de renovación y cambios profundos | bit.ly/2stUtdx

📝 Problema de la #gasolina no se resolverá a corto plazo | buff.ly/2QhF9K6 #1Ene

📝 Régimen de Maduro habría ordenado a la FAN “responder con contundencia cualquier acto terrorista” | j.mp/2u9PkaV

🌎 *Orbe:*

📝 ALnavío: El verdadero “Pequeño Nicolás” venezolano es el hijo de Maduro | j.mp/37ssWrI

📝 Aumenta a 116% los lesionados por pólvora en Colombia | bit.ly/35gnR4f

📝 Cancelada la marcha de Año Nuevo en Hong Kong al comenzar enfrentamientos | j.mp/2Fb7v2b

📝 EEUU enviará 4.000 soldados a Medio Oriente tras ataque a su embajada en Irak | j.mp/2Qh6EU9

📝 El Papa Francisco manoteó a una fiel que quería saludarlo a la fuerza y el video se hizo viral este #1Ene | bit.ly/2SFo1Q1

📝 El papa Francisco pide perdón por manotear a una fiel que lo agarró en el Vaticano (+Video del polémico momento) bit.ly/2QABOVj

📝 Felipe González: “El capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo” j.mp/2F5XyTI

📝 Irán niega estar detrás del asalto a la Embajada de EEUU en Irak | j.mp/2FaaJmr

📝 Manifestantes permanecen frente a la Embajada de EEUU en Bagdad sin violencia | j.mp/2Qz4Og4

📝 Piñera: “2019 dejó heridas en el cuerpo y el alma de Chile” j.mp/35bzolo

📝 Trump llama al primer ministro iraquí para pedirle que proteja su Embajada j.mp/2Qdh0Ej

🥇 *Deportes:*

📝 Así despidieron el 2019 algunos jugadores de la Vinotinto | ift.tt/359KHuc

📝 Balotelli regresa de una fiesta y choca su carro en casa de un vecino | ift.tt/2F9WyOl

📝 Chelsea deja escapar la victoria en su visita al Burnley | bit.ly/35erM1h

📝 El Chelsea anunció pérdida de casi 120 millones de euros | bit.ly/2thxZwn

📝 El equipo de España disfruta antes de la ATP Cup./ EFE ift.tt/2rHvuCS

📝 El Leicester sigue de fiesta a costa del Newcastle | ift.tt/2QFtHqi

📝 Jahanbakhsh amarga la primera sonrisa del año al Chelsea | ift.tt/2QAKkDQ

📝 Odegaard se gana su boleto de vuelta a Madrid antes de tiempo | ift.tt/2sCO3bW

📝 Zion Williamson se acerca a su debut en la NBA | ift.tt/39ug4CZ

🔬 *Ciencia, tecnología & salud:*

📝 Experta en coaching: Le damos a las personas una mirada distinta ante un situación o problema | bit.ly/2MN8vO3

📝 Experta en Relaciones Públicas destaca importancia de las Redes Sociales para evolucionar en la materia | bit.ly/2FfgvDe

📝 Por qué es importante la alimentación en el embarazo | bit.ly/2SIIp2A

🎭 *Actividades lúdicas:*

📝 Estos son los 19 mejores memes de 2019 en el mundo | j.mp/2QF5IHM

📝 La adorable FOTO del príncipe Harry con su hijo Archie desde su escondite en Canadá | j.mp/35dhAGn

📝 Laura Guevara añora a las guacamayas de Caracas | bit.ly/2ZEch1E

📝 Literal”, de Juan Luis Guerra, es el mejor álbum de 2019 para All Music | bit.ly/37vngNI

