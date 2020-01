NC: 2:00 p. m. #5Ene

*NOTICIAS CONFIRMADAS* ®

Domingo 05 de enero de 2020

Año 5/1 N° 802

Boletín 2:00 p. m. (UTC-4)

Editor: Ángel Elías Sánchez T. Periodista. CNP: 14.294

🕑 *Lo más destacado a esta hora:*

🇻🇪 *País:*

📝 Así fue tomada la sede administrativa de la AN por la GNB #5Ene | j.mp/37GVrBN

📝 Capturan LA LISTA de diputados inhabilitados a dedo por el régimen de Maduro #5Ene | j.mp/2Fja16D

📝 Caraqueños se debatieron entre vestir o comer durante estas Navidades | j.mp/2FiQovm

📝 Carlos Valero: Tenemos una disidencia de aproximadamente 14 parlamentarios (Video) #5Ene | j.mp/37HpzgF

📝 Diputada chavista Mariana Lerín abogó por el ingreso de los medios de comunicación a la AN #5Ene | j.mp/2uleyDj

📝 Diputado Antonio Román se desmayó frente al piquete de la PNB que impide acceso a la AN (Video) #5Ene | j.mp/2ZQZF7e

📝 El “tú a tú” entre Guaidó y Carvajalino en la entrada de la AN #5Ene | j.mp/2MYTOYx

📝 El violento forcejeo entre GNB rojita y periodistas #5Ene | j.mp/2QQYMaT

📝 Guerrileros asedian la vivienda del diputado César Cadenas en Barinas | j.mp/2QL5v6e

📝 Juan Pablo Guanipa se hace presente en la AN: Tenemos una responsabilidad con Venezuela | j.mp/2uiVKo5

📝 Junta Directiva ilegal sin quórum conformada por diputados “Clap” se juramenta en la AN | j.mp/2SQ7QiS

📝 Operaron de emergencia al diputado José Sánchez Mazuco este sábado | bit.ly/39HOWjY

📝 Parte del cuerpo diplomático acreditado logró ingresar a la AN #5Ene | j.mp/2QoR7S8

📝 PNB impide el trabajo a la prensa en la avenida Universidad #5Ene | j.mp/2tw4dE2

📝 PNB y Sebin allanaron hotel donde se hospedan los diputados opositores | bit.ly/2MRNu51

📝 Prado informó a Bachelet sobre el hostigamiento del régimen Maduro contra diputados de la AN #5Ene | j.mp/2FnRjuA

📝 Régimen de Maduro hostigó a diputados de la AN para evitar sus votos a favor de Guaidó | j.mp/2ZP1hP4

📝 Sntp emitió alerta mundial ante pretensión del régimen de negarle el acceso a los medios a la AN #5Ene | j.mp/2QLYRN0

🌎 *Orbe:*

📝 3 consecuencias internacionales de la muerte del poderoso general iraní en el ataque de EE UU | bit.ly/2ZPtuFe

📝 Irak convoca al embajador de EEUU para condenar ataque contra Soleimani | j.mp/2sS56a7

📝 Irán izó una bandera roja como símbolo de venganza por la muerte de Soleimani | bit.ly/36pS6Hj

📝 Manifiestan en Reino Unido y EE UU en contra de una posible guerra | bit.ly/2Fms9MM

📝 Natura concluye compra de Avon y crea cuarta mayor firma de belleza de mundo | bit.ly/2QqNLOg

📝¿Qué tan preocupado debería estar Estados Unidos por el ejército de Irán? | j.mp/36lJLUW

📝 Trump amenaza con atacar 52 objetivos iraníes si Teherán toma represalias | bit.ly/2ZSt9ll

📝 Vocabulario en Cúcuta sufre modificaciones tras llegada masiva de venezolanos | bit.ly/39FwlVR

🥇 *Deportes:*

📝 Colombia sustituirá a Cuba en la Serie del Caribe 2020 | bit.ly/37DC6Bw

📝 Falleció en Valencia el ex vinotinto Vicente Arruda | bit.ly/36vOrYE

📝 Interrumpido el Brescia-Lazio por cánticos contra Balotelli | bit.ly/2SUAWxC

🎭 *Actividades lúdicas:*

📝 Apple podría lanzar 2 iPhone baratos en este 2020 | bit.ly/2Fkgy0H

📝 Primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés será la sucesora de Alicia Alonso | bit.ly/2QMqRQH

