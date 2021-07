Misión de la UE consultó a la oposición si están dispuestos a participar el #21N

Representantes de la plataforma unitaria opositora se reunieron la mañana de este viernes 9 de julio con la misión exploratoria de la Unión Europea (UE), para conversar sobre las condiciones políticas y electorales, entre otros aspectos, de cara a las elecciones regionales y municipales, previstas para el 21 de noviembre.

En la reunión, los delegados de la misión de la UE le consultaron a los representantes opositores sobre temas políticos, entre ellos si estarían dispuestos a participar con candidaturas unitarias en caso de existir condiciones electorales garantizadas, si de mantenerse estas condiciones la oposición mayoritaria participaría, así como la intervención de las organizaciones políticas y si corresponden a problemas internos, tal como ha dicho la administración de Nicolás Maduro en el pasado.

Freddy Guevara, diputado y coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), indicó a TalCual que dentro de la reunión se entregaron documentos y se trataron sobre condiciones generales políticas, electorales y de derechos humanos.

«Efectivamente comentamos como en el país no se puede evaluar solo el asunto técnico electoral, de las maquinitas, sino que aquí hay un asunto que va desde la inhabilitación de las tarjetas hasta la seguridad de los ciudadanos que van a votar, en el contexto de violaciones a los derechos humanos como persecución, detenciones, torturas. Ese fue más o menos el grueso de la conversación», destacó Guevara.

La misión exploratoria de la UE llegó al país un día antes, mientras se desarrollaba un operativo policial en el oeste de Caracas, para explorar condiciones de cara a un posible proceso de observación de los comicios locales. El jueves en la noche se reunieron con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El coordinador de VP dijo que además le notificaron a la misión de la Unión Europea que no pueden avalar un proceso electoral que no cumpla con estándares internacionales, y recibieron como respuesta que esa coalición «tienen estándares firmes, que no pueden ser flexibilizados«.

Según explicó el dirigente político, la misión exploratoria de la UE, liderada por Sylvain Schultze, está compuesta por dos tipos de delegados. El primer grupo se encarga de aspectos políticos, y estarán una semana en el país. El segundo grupo corresponde a los expertos electorales, que extenderán sus labores a casi dos semanas.

Con este último grupo se espera que hayan nuevas reuniones para explicar aspectos específicos, como informes de medios de comunicación y libertad de expresión, derechos humanos, condiciones técnicos electorales, además de explicar en más detalle la situación de los partidos políticos intervenidos e inhabilitaciones.

También se tiene previsto una reunión particular con el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por parte de la comunidad internacional. El representante opositor ya había comentado que a esta misión le tocará la «evaluación clara de un sistema tutelado por la dictadura».