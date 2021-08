Américo de Grazia: Hay una oposición lamentablemente desconcertada

El dirigente político Américo de Grazia no tiene miedo en señalar los errores propios o de la oposición. Dice que, actualmente, los adversarios de Nicolás Maduro no planifican o anticipan eventos, por lo cual siempre son sorprendidos y no tienen capacidad de respuesta ante cada arremetida del poder

Desde que regresó al país el pasado 10 de junio, Américo de Grazia se ha movilizado para concretar su candidatura a la gobernación del estado Bolívar. Para ello formó la plataforma Guayana Libre, que agrupa políticos y sociedad civil, con la mira de arrebatar la mayor cantidad de alcaldías al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Menciona que, estando en Italia donde se mantuvo exiliado por dos años, pudo revisar que las propuestas opositoras habían sido derrotadas pero no se hicieron los balances necesarios.

“Hemos venido cuestionado a nivel interno la actitud hegemónica, de veto, el haber liquidado unilateralmente la experiencia instrumental y electoral más exitosa que ha tenido la oposición venezolana en los últimos años, que fue la Mesa de la Unidad Democrática –ahora restablecida su tarjeta– y nos dio una victoria importante. Eso tiene que tener alguna explicación. Si buscas dónde están los elementos que nos han llevado a la derrota, empiezas a entender que hay que cambiar de rumbo y de dirección, haciendo análisis y seguimientos”, señala.

Américo de Grazia dice que tampoco ha sido “hombre de mantras”, por lo que decidió separarse de los errores cometidos por la oposición en el plano electoral. “Hay que darle un golpe a la mesa para que la clase política reflexione, para que vean que eso que están haciendo es absolutamente errado”.

El obtener un espacio de poder, en gobernaciones con recursos cada vez más escasos, no es el único objetivo que tiene en la mira. De Grazia advierte que se debe “unir, motivar y organizar” a los ciudadanos, por lo cual usará como plataforma las elecciones regionales y municipales “plebiscitarias, es decir, ni un voto para Maduro”, un eventual proceso revocatorio y las elecciones presidenciales.

Pero ante ese escenario, el dirigente bolivarense afirma en conversación a TalCual que se encuentran con una oposición “lamentablemente desconcertada, que permanentemente es o luce sorprendida por los eventos porque no planifica, porque no anticipa eventos para poder construir escenarios”.

– Hasta ahora se va a postular por la tarjeta del Movimiento Ecológico (Movev). ¿Ha hablado ya con otros partidos? ¿Lo apoyan organizaciones regionales?

— Nos va a postular el Movimiento Ecológico el día 9 de agosto. Además nos están apoyando otras organizaciones de carácter nacional y regional. El Movimiento Ecológico servirá de bisagra a todos aquellos partidos que quieran adherirse a nuestra candidatura, puedan hacerlo sin exclusión, sin veto o sin derecho de admisión. Esa es la razón por la cual nos apoya Movev, pues algunos partidos una vez te inscriben, tenían reservas de aceptar apoyos de otras organizaciones políticas.

– En estos recorridos que ha hecho por el estado, ¿Qué ha visto en Bolívar? ¿Cuáles son los principales problemas?

— Bolívar es la vitrina del desastre, de la tragedia maximizada de lo que significa el oficialismo al frente del Ejecutivo. Por supuesto, eso se traduce en la falta de gasolina exponencial, en lugares donde la gasolina cuesta cuatro o cinco dólares por litro. El contrabando se hace una regla permanente en muchos sectores y eso evita la productividad agrícola. El desastre de las empresas básicas y su quiebra absoluta, el saqueo del sector minero con el arco minero de la muerte, la contaminación de los ríos, el territorio ocupado por la criminalidad a sus anchas, el cierre de la frontera con Brasil, la falta de vacunas, las escuelas abandonadas, el hambre y la miseria, la falta de transporte, todo eso forma parte del pan nuestro de cada día.

A pesar de tener la reserva hídrica más grande e importante del país, todas nuestras ciudades están carentes de agua. Hay falta de inversión, que también se traslada al sector eléctrico. Son múltiples los problemas y de compleja solución.

– Su discurso va orientado a la población de tendencia opositora. ¿Va a tratar de acercarse a esos chavistas descontentos? ¿Cómo acercarse a los ciudadanos que no creen en ninguna opción política?

— Mi discurso va orientado a la población guayanesa sin distinción. Hay una polarización distinta en el país, no se trata de la diferencia entre rojos y azules, se trata más bien entre los que contrabandean la gasolina y los que se calan la cola e incluso mueren insolados, aquellos que tienen dólares a borbotones y los que padecen la falta de los mismos porque no hay circulante y son prisioneros de la hiperinflación. Esa es la verdadera polarización, la de los que comen demasiado y los que mueren de hambre o hurgan en la basura para poder comer.

Hacia ese pobre, hacia ese ciudadanos desprotegido, que no tiene hoy ningún tipo de alternativa, es que estamos dirigiendo nuestro mensaje.

– ¿Cómo va ese proceso de escogencia de candidatos en Bolívar? ¿Guayana Libre tiene candidatos seguros a alcaldes y concejales en cuántos municipios?

— Guayana Libre es una plataforma de liderazgos y de retomar la convocatoria al proceso electoral. Tenemos candidatos, y apoyamos candidatos en los 11 municipios de nuestra geografía. Lo seguro es que Américo de Grazia va a apoyar a cada uno de ellos, tratando de garantizar que cada uno de ellos gane en sus respectivas alcaldías. Esa es la mejor contribución que podemos dar al restablecimiento de la democracia y la libertad.

Igual tratamiento lo haremos con los concejales y los diputados, no tendremos diferencias de ningún género. Ahora, como hay variables en los partidos, lo que funciona en Santa Elena de Uairén no funciona en Caicara. Eso tenemos que triangularlos para que el resultado final sea de victoria. Tenemos una agenda abierta para apoyar a los mejores candidatos y listos para ser presentados a partir del 9 de agosto, conforme a la realidad de cada municipio.

– Usted mencionaba en su último artículo de opinión que en Guayana hay «una oposición desconcertada, maniobrera y sin propósitos de enmienda». ¿Por qué? ¿Esto se puede extender a la oposición en todo el país?

— Hay una oposición lamentablemente desconcertada, que permanentemente es o luce sorprendida por los eventos porque no planifica, porque no anticipa eventos para poder construir escenarios. Permanentemente andan improvisando, no tomando las previsiones que el caso requiere, y por supuesto no les queda otra cosa sino maniobrar. Estamos ante una oposición que plantea la abstención pero no propone un escenario alterno, llaman a corregir los entuertos que hay en materia electoral pero no se deciden a participar y pretenden entonces a última hora, conforme a sus intereses hegemónicos, a su exclusión y el veto a otros grupos para favorecerse ellos.

No podemos convertir estas elecciones regionales en las primarias de ningún sector, no se trata de ganar medalla de bronce entre nosotros, sino de la medalla de oro de cómo desplazar al régimen del poder y contribuir a restablecer la democracia y la libertad.

– También dice en ese artículo que los partidos son necesarios, pero ya no son suficientes. ¿Qué hace falta entonces para motivar a la población para una propuesta de cambio?

— El cambio tiene que incluir a la gente, no se puede eximir a los ciudadanos de su rol protagónico. Votar, organizar las elecciones son una forma de protagonismo de los ciudadanos, a diferencia de los mantras mágicos que excluyen e invisibilizan a estos ciudadanos. Hay que unir, motivar y organizar más a los ciudadanos que a los partidos.

En el caso particular del estado Bolívar, todos los partidos de oposición no alcanzan al 7% de intención del voto, lo que significa que más del 83% no pertenece a partidos de oposición. A pesar de que más del 89% no quiere a Maduro, no se puede negar que el PSUV sea un partido con mayor preferencia. No obstante, la estrategia sería unir a los guayaneses, más que a los partidos, en torno a un proyecto y propósito.

– Por último, ¿Qué evaluación hace de este nuevo proceso de negociación? Se habla de posibles acuerdos para garantizar la participación de la oposición que lidera Guaidó en las elecciones regionales

— Bienvenidos sean los acuerdos, no puedo tener ninguna evaluación exacta del proceso porque no conozco en detalle los resultados de acuerdos o preacuerdos. Nosotros hemos dicho que en la medida que mantengamos al pueblo venezolano movilizado y unido en torno a propósitos, podremos tener mejores perspectivas de solución. Eso lo que significa es que las sanciones o la presión internacional no es suficiente sino hay movilización y presión interna de los venezolanos.