Nicolás Maduro estima tener inmunizada al 70% de la población venezolana para el 31 de octubre porque afirma tener las vacunas para ello

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció este domingo que Venezuela «se está moviendo» a niveles diplomáticos en instancias como la ONU y en organismos defensores de los Derechos Humanos para buscar la liberación del empresario colombiano Alex Saab, quien fue extraditado a EEUU tras más de año y medio de estar preso en Cabo Verde.

Aseguró que la oposición en México, así como Noruega, los países acompañantes de las negociaciones y EEUU estaban al tanto de lo que ocurriría si extraditaban a Saab, por lo que ratificó que por orden suya la comisión oficialista no viajó a la nación azteca para iniciar la nueva ronda de conversaciones.

«El gobierno de EEUU sabía que secuestrando a Alex Saab le metía una puñalada mortal a los diálogos. Ellos no quieren diálogo, No quieren paz para Venezuela (…) Cada quien saque sus propias conclusiones. No le paran a los métodos que nos damos para salir adelante. Con o sin imperio, seguiremos saliendo adelante», manifestó.

Maduro dijo que el sábado 16 de octubre se vivió un «día triste por la injusticia» y de «indignidad» porque «secuestraron a un hombre bueno, inocente, limpio y trabajador» que ha trabajado en pro del país y que, violando el derecho internacional, fue»secuestrado» por EEUU.

Aprovechó para enumerar algunas de las acciones que habría realizado Saab en pro de los venezolanos como la gasolina, las medicinas y alimentos, que fue «perseguido» por la «narco oligarquía» de Colombia en conjunción con Estados Unidos.

Denunció que el empresario colombiano estuvo dentro de una cárcel «cochina» y en un «hueco lleno de excrementos y ratas», además de supuestamente torturado «por largos días» por EEUU. «Le partieron tres muelas a golpes y le aplicaron electricidad durante días» para convertirlo en un «monstruo» y acusara «falsamente» a Venezuela, pero subrayó que «jamás aceptó hacer algo contra Venezuela, contra mí».

«La justicia y la verdad prevalecerá. Ustedes verán. Defendemos la verdad», comentó.

Afirmó que debe levantarse un movimiento de solidaridad «por la verdad y justicia» en pro de Alex Saab, mientras que mencionó que en Nueva York hubo una primera actividad de calle para respaldar al empresario colombiano. Advirtió que es ahora que tienen más fuerza y amenazó que si cree Colombia, o Juan Guaidó creen que con el arresto.

Recordó que el tribunal de la Cedeao ordenó en dos ocasiones la liberación de Alex Saab y Cabo Verde no cumplió las sentencias, por lo que dijo que esa instancia es «poderosa» en medidas económicas sancionatorias a quienes no reconozcan sus dictámenes. Fustigó al presidente, al primer ministro y al presidente del Tribunal Constitucional de Cabo Verde de haberse «arrastrado» en favor de EEUU.

Maduro suspenderá «temporalmente» esquema 7+7 en noviembre y diciembre

El mandatario venezolano Nicolás Maduro habló este domingo 17 de octubre sobre la covid-19 en Venezuela, donde exigió a las autoridades sanitarias que lleguen al 70% de inmunidad de rebaño en el país para el 31 de octubre, ya que afirmó que se han adquirido los fármacos necesarios para vacunar al 80% de la población que hace vida en nuestra nación.

Indicó que a los 581 días de haberse iniciado el estado de Alarma en el país a mediados de marzo de 2020, se ha llegado al 53,5% de personas vacunadas en el país y resaltó que se tiene previsto apuntar a la población joven de Venezuela. Dijo que lograron conseguir los recursos «pariendo» y con «creatividad» para conseguir así «alto nivel de inmunización de esta primera etapa», por lo que subrayó que las personas deben valorar el esfuerzo hecho desde el Ejecutivo.

Agradeció a países como China, Rusia y Cuba por el apoyo prestado para llevar a cabo la vacunación en el país. Sobre la nación antillana, Maduro expresó que recientemente llegaron 900.000 dosis de los fármacos elaborados en la isla, al tiempo que asomó que podría implementarse en Venezuela el «1+2», donde una persona vacunada lleva a otras dos que no se han inmunizado para que lo hagan, en un centro sin cita previa.

Para el 31 de diciembre, estima el 95% de personas vacunadas. Espera que en noviembre se vacune a los niños de 3 a 18 años; al igual que tiene planes que para el año 2022 se pueda hacer una vacunación «de refuerzo», que se estudia cuál es entre la rusa, la china, la cubana o la Jansen, de EEUU. «Las vamos a traer. Voy a traer las vacunas para el refuerzo a partir de enero».

En la alocución ofrecida el domingo 17 de octubre desde el Palacio de Miraflores, calificó de «muy exitoso» el esquema 7+7 porque ha permitido la cuarentena con la flexibilidad laboral. Recordó que Venezuela «fue ejemplo» en los primeros 100 días dentro de sus casas. Manifestó que en las medidas que han avanzado, medicamentos y otros elementos, «ya no es cuarentena» sino que es una «semana de cuidados».

Nicolás Maduro comentó que la economía nacional ha estado creciendo en los últimos meses gracias a las medidas sanitarias tomadas, mencionando que se ha propuesto que desde el 1° de noviembre al 31 de diciembre declarar esas ocho semanas de «flexibilización segura» a nivel comercial, laboral en todo el país.

«Suspendemos momentáneamente el 7+7. Con los datos que tengo, tomando algunas precauciones, podemos aspirar a tener un mes de noviembre de flexibilidad (…) de crecimiento económico y la felicidad», anunció.

El «semáforo» entra en vigencia el 1° de noviembre

Sobre la iniciativa del semáforo covid-19 para poder entrar en locales como restaurantes, Nicolás Maduro comentó que deberá entrar en vigencia a partir del 1° de noviembre, mismo día en el que entra la flexibilización amplia por dos meses. La vicepresidenta Delcy Rodríguez comentó que se llevó a cabo una prueba piloto con 163 representantes autorizados de varios sectores, principalmente establecimientos de comida.

En ese sentido, enfatizó que fue habilitada la figura del portero -unos 133- a través de la plataforma patria con una app en sus teléfonos que permita el escaneo de un código QR para identificar a las personas si tienen o no covid-19. Reiteró que la luz roja es para los que dieron positivo en una prueba PCR en los últimos 21 días y dijo que según la data arrojada en los estudios, al menos un 2% de los que intentaron entrar a los establecimientos dieron positivo.

Con el color verde -que es para personas no contagiadas y que fueron vacunadas- arrojó como resultado que el 55% de los clientes a estos establecimientos estaban ya inmunizados, mientras que indicó que con el color amarillo, o bien no ha recibido la vacuna o no está registrado en el sistema patria. En ese caso, deberá mostrar su carnet de vacunación en la entrada del local.

Cifras de la Comisión Presidencial de la covid-19

Maduro informó que durante la semana del 10 al 16 de octubre se registraron en el país 9.147 nuevos casos de covid-19, que según sus números son 1.113 casos menos que la semana anterior; un 10,8% de reducción. Además, mencionó que se tuvo en promedio 1.307 nuevos casos en el país, versus 1.356 personas recuperadas y dadas de alta por día.

Destacó que desde marzo a la segunda semana de agosto de 2021 se vivió la segunda ola de contagios por la covid-19 que coincidió con la llegada de la variante Gamma a Venezuela. Refirió entonces que desde agosto se vio un ascenso de la curva de contagios en el país, que coincide con la llegada de la variante Delta a entidades como Caracas -Dtto. Capital- y Miranda.

En septiembre, señaló, hubo un aumento de casos en Nueva Esparta, Vargas (La Guaira), Miranda y Caracas en lo que dijo que podría ser una tercera ola de contagios, por lo que se están tomando medidas para reducir las infecciones. Comentó que si se quitan estos estados, «sería una reducción radical en el resto del país.

«Esta semana hemos tenido reducción de casos en esos estados: -41% en Miranda; -34% en Caracas y -21% en Nueva Esparta, con lo que hemos visto un descenso de la curva», detalló.

Nicolás Maduro resaltó que la tasa de incidencia nacional está ubicada en 28 casos por cada 100.000 habitantes, siendo esta cifra cuatro puntos por debajo. Reveló que si quitan a los estados con mayor incidencia, sería de 13 casos por cada 100.000 habitantes. Comentó que los médicos refirieron que la jornada de vacunación «debe marcar la diferencia» para reducir las nuevas infecciones.

Maduro: «Estoy motivado porque todo saldrá bien con el regreso a clases»

También, el mandatario venezolano habló respecto al venidero comienzo de clases presenciales de la educación básica, intermedia y diversificada, al recordar que será el lunes 25 de octubre la fecha en la que se regresa a las aulas y anunciar que en los próximos días tendrá una reunión con las zonas en todo el país para analizar las medidas de bioseguridad y el desarrollo de programas.

«Estoy contento y motivado por el regreso a clases porque va a salir bien».

Por su parte, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, dio una especie de balance de su cartera antes de empezar las clases presenciales. En ese sentido, dijo que hasta la fecha se han vacunado a más del 75% de docentes y de otros trabajadores del sector y que 116.277 maestros están tomando un curso de actualización para enfrentarse a las clases.

Santaella dijo haber sostenido reuniones con instituciones públicas y privadas para analizar las estrategias de cara al inicio de clases y comentó que solo quedan dos estados en los que falta hacer acondicionamientos a las escuelas, a lo que Maduro subrayó que si necesitaba dinero que lo pidiera.

Sobre el PAE, comentó que ya está desplegado en todos los estados del país. También anunció que a partir del lunes 18 comenzará a distribuirse los uniformes, comentando que se van a inaugurar 15 nuevos planteles y atendido de forma directa a 1.200; mientras que en todo el país se atendieron 25.000 planteles públicos y 4.100 privados con la ayuda de los gobiernos regionales y municipales.

Universidades también arrancan el #25Oct

Nicolás Maduro anunció de igual forma que las universidades privadas inician el lunes 25 de octubre de forma presencial y destacó amar la Universidad Central de Venezuela. «Me siento feliz como presidente» porque trabajo por la recuperación de la Ciudad Universitaria. En ese sentido aseveró que ayudará «aunque digan lo que digan» al rescate de la infraestructura y pidió que «nadie se ponga celoso» al respecto.

El titular de la cartera de Educación Universitaria, César Trómpiz, dijo que ya se han vacunado el 90% de los trabajadores del sector y están activas las inscripciones desde el 16 de septiembre. Resaltó que con el plan «universidad bella» se han recuperado más de dos millones de hectáreas en los jardines de los campus y recogido 36.000 toneladas de desechos sólidos. Agregó que se trabaja en un plan para la reactivación de los laboratorios y permitir las prácticas.

Posteriormente, el mandatario venezolano destacó que para 2021 se logró llegar a la meta de construir un «nuevo sistema educativo nacional» público «y de calidad», Subrayó que hace falta mucho por hacer, como por ejemplo la instalación de modems en todos los planteles y universidades del país para brindar internet gratis para final de año, que permita llevar la educación «al más alto nivel».

Maduro ratifica demanda contra Iván Duque en la CPI

Anunció que debido a lo ocurrido con los dos adolescentes en el municipio Tibú en el departamento Norte de Santander, aunado a la supuesta campaña de xenofobia contra nuestros nacionales en Colombia que habría sido promovida por Iván Duque, se tomarán acciones para denunciar ante la Corte Penal Internacional al presidente del vecino país «por instigar al odio y la persecución» contra los venezolanos.

Afirmó que el canciller, Félix Plasencia, ha estado haciendo una gira en Ginebra donde habló con varios organismos internacionales y con la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, para denunciar formalmente lo que está ocurriendo.

Hizo un llamado a los colombianos a que dejen la discriminación y la xenofobia para que acojan a los venezolanos, tal como sucede en el país. Expresó que no se lo puede pedir al gobierno de Colombia porque «es extremista, fanático y neonazi», diciendo que Duque se «asemeja» a este último grupo «por su odio a Venezuela». Exhortó a los migrantes a defenderse y elevar la voz contra actos xenófobos y de discriminación.

Instó a los migrantes venezolanos en el exterior -diciendo que en Colombia hay menos de 700.000 de nuestros conciudadanos- a que regresen al país por el plan «vuelta a la patria», comisionando a la vicepresidenta Rodríguez y al canciller Plasencia a organizar los vuelos. En ese sentido, comentó que sería interesante que la OIM y Acnur financiaran esos vuelos con 500 millones de dólares en vez de dárselos a Duque.

Seguridad fronteriza

Aprovechó la alocución para resaltar que recientemente se incautó un cargamento de cuatro toneladas de presunta droga provenientes de Colombia y destacó que durante la administración de Iván Duque este flagelo ha ido en aumento. Detalló que en días pasados sostuvo una reunión con los 560 jefes militares de todo el país a quienes le ratificó «guerra total» contra los grupos irregulares colombianos ligados al narcotráfico. Agregó que algunos exguerrilleros ahora trabajan con Duque en la producción y comercialización de la droga.

FIFA aportará los «chécheres» para el estadio de fútbol en Caracas

Maduro dio detalles de su reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Le dijo al mandamás del balompié mundial que está todo listo para iniciar las obras del «más grande y hermoso estadio de fútbol que jamás ha habido en Sudamérica», el cual estará en La Rinconada. Complementó la idea al decirle a Delcy Rodríguez que es importante ponerle fecha para iniciar las obras de la estructura, donde funcionará el Centro Nacional de Fútbol y de atletas de alto rendimiento.

Comentó que el concepto fue tomado de un shabono del Amazonas y el diseño del estadio lo hizo el arquitecto Richard Rogers junto a un grupo de arquitectos e ingenieros venezolanos. «La FIFA nos va a ayudar con recursos para el estadio y para la ayuda general al fútbol venezolano», dijo.