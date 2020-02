PARA EL GOBERNADOR DE MERIDA por Enrique Machado

En política, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y peor sordo que el que no quiera oír. Aunado a la soberbia y la ambición desmedida de la aspiraciones personales, que sin tomar en cuenta la solidaridad y el respeto que debe acompañar tales decisiones, otra vez se cometen errores imperdonables e irreparables, que ofenden y degradan a quiénes son afectados en las mismas. No pretendo presentarme como persona infalible, porque no lo soy, pero durante mi carrera como médico, académico, político y gremialista, siempre he tratado de no confundir los hechos y mis acciones han sido siempre en pro de las mejores luchas y logros en beneficio de la salud del pueblo merideño; como fueron por citar algunos de ellos: * siendo Presidente del Colegio de Médicos de Mérida, me opuse a la campaña de utilización de la figura e imagen del siervo de Dios Doctor José Gregorio Hernández en una lucha política del momento. * Negándome a participar y promover la hora cero por considerarla nefasta para el pueblo venezolano. * Y el haber participado activamente en la huelga de hambre realizada en los ambientes de nuestro colegio, aportando la solidaridad con un grupo de jóvenes médicos que habían tomado dicha huelga como una forma de lucha y denuncia ante la severa crisis de salud del Estado.

Hoy me siento ofendido de solemnidad y degradado, por la insólita decisión suya de nombrar a un Farmacéutico, que si bien dicha carrera forma parte del gremio de la salud, la persona por usted nombrada, el Sr Homero Lobo, no presenta las credenciales necesarias y obligantes para ser designado como su asesor de Salud en la Gobernación; más aún cuando existen en Mérida médicos políticos, o no políticos amigos unos y adversarios otros, por demás calificados y formados para tales menesteres. Quiero aclararle que mi posición es principista y sin ningún interés personal para el cargo en cuestión ni para mi, ni para uno de los míos, ya que si antes no he presentado mi nombre para posiciones en las cuales no tengo el nivel de aspiración y formación, mal podría yo en esta época de mi vida, el aspirar al mismo. Son muchos los médicos que se volcaron a apoyar su candidatura a la gobernación y que hoy se sienten defraudados y le garantizo que este inoportuno e incomprensible nombramiento, tendrá un rechazo enorme que en nada lo beneficiara y será denunciado de la manera más enérgica. Dentro de mi compromiso político para con su acción gubernamental, siempre he tratado de ayudarlo y minimizar situaciones difíciles como se han presentado, pero pareciera en este momento no importarle las consecuencias que se puedan derivar y considero se ha tomado una decisión muy a la ligera, dirigida por sus metas personales a futuro, a la solución a problemas internos en el partido del asesor, sin detenerse a pensar en las consecuencias negativas que estoy seguro se presentarán. Por ello le acepté el cargo de responsable para la reactivación del Programa de Cirugia Ambulatoria, del cual me siento profundamente orgulloso por haber sido su creador y que hoy lamentablemente a raíz de esa tan desacertada decisión inconsulta, me veo en la obligación de RENUNCIAR a dicha coordinación, ya que de continuar en la misma, estaría avalando el nombramiento en cuestión. Igualmente me permito notificarle que no renunciare a mi condición política de toda la vida, pero que lamentablemente no puedo continuar apoyando a quien no se deja ayudar, a quien embebido de ambición a la reelección toma este tipo de decisiones, por lo que me desligo totalmente de su gestión y asumiré a partir de ahora una posición crítica, imparcial y objetiva ante la situación de la salud en el estado y muy particular en el IAHULA.

Atte. Dr. JOSE ENRIQUE MACHADO HURTADO

CIN V-2.126.159

MEDICO UROLOGO

COORDINADOR DEL POSTGRADO UNIVERSITARIO DE UROLOGIA IAHULA.