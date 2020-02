Guaidó llegó a Venezuela: “¡Sí se puede!”

El pasado 11 de febrero el Presidente (E) de Venezuela y presidente de la AN, Juan Guaidó, retornó al país entre gritos de sus adversarios políticos y seguidores, quienes desde tempranas horas de la mañana le esperaban, cada uno con diferentes intenciones. Esto tras culminar una gira internacional donde se reunió con parte de la Comunidad Internacional fortaleciendo así los lazos diplomáticos que ejercen fuerza a las medidas contra el régimen de Maduro.

En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas, principal aeropuerto de Venezuela y que da servicio a la ciudad de Caracas, a su llegada Guaidó fue severamente agredido por afectos al régimen, quienes le gritaban improperios y trataron por todos los medios de infringirle algún daño. En horas de la noche logró llegar a la Plaza Bolívar de Chacao donde se dirigió a los Venezolanos junto a la primera dama Fabiana Rosales.

Al llegar a la Plaza Bolívar de Chacao, Guaidó comenzó su discurso diciendo: “Esto es por ustedes, esto es por la familia” aplaudiendo a todos los venezolanos por la lucha que han sostenido y que siguen creyendo en Venezuela, además indicó “Gracias a los estudiantes, dirigentes, trabajadores, vecinos, profesores, enfermeras (…) Hoy traje el compromiso del mundo libre, este país no se arrodilla, no se rinde, es digno”.

El presidente, trajo consigo no solo buenas y duras noticias, pues los saludos de Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, fueron recibidos e indicó “Recibí una noticia muy dura, la muerte de alguien que no pudo estar aquí. También hoy es un tributo a Addy”.

A parte, Guaidó sobre las constantes amenazas del régimen dijo “No te enfrentas, no a mí, porque ya te derrotamos hace tiempo”, señalando que esta es una dictadura sola, aislada y cobarde “Cobarde, Nicolás. En nombre de los venezolanos y aquí estamos”. (Con información de lapatilla.com)

Venezuela’s opposition leader Juan Guaidó, who many nations have recognized as the country’s rightful interim ruler, speaks at a gathering in Caracas, Venezuela February 11, 2020. REUTERS: Manaure Quintero

Video:

gytlaw.awsve.com/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Video-2020-02-11-at-7.57.44-PM-1.mp4?_=1

Fuente: La Patilla.com /

Fotos: Cortesía Reuters