Serían 25 pasajeros los que viajaban en el bote que naufragó en Delta Amacuro

Hasta ahora han sido identificadas seis de las ocho víctimas del naufragio en Delta Amacuro, se trataría de cuatro mujeres que han sido reconocidas por sus familiares, y ya sepultadas debido al estado de descomposición en el que fueron encontradas y dos hombres.

Ahora serían 12 los sobrevivientes del naufragio de la embarcación embarcación «M/N Río Suapure», esto luego de que la tarde de este martes 27 de abril se conociera que una pareja de indígenas Waraos, rescató a cinco tripulantes.

Serían un hombre y una señora mayor los primeros en avistar a los hombres que llevaban días en el mar.

Hasta ahora la noticia no ha sido confirmada por una fuente oficial, sin embargo, familiares y allegados a los cinco sobrevivientes, explicaron que sobre una «lata de queso» los hombres lograron atravesar el mar y llegar hasta playa Los Cocos.

Se esperan mayores detalles sobre lo ocurrido. Las autoridades continúan en la búsqueda de otras cinco personas que iban en el peñero.

La cifra de pasajeros en el bote naufragado aumentó a 25 luego que en horas de la tarde del miércoles 28 de abril, familiares del joven identificado como Luis Orlando Vásquez Bell , de 25 años, denunciaran su presunta desaparición en dicha embarcación.

Según el medio Tanetanae, los familiares de Vásquez Bello tienen una semana sin conocer el paradero del joven, manteniendo la esperanza que se encontrara en el lugar de encuentro y punto de partida de los migrantes a Trinidad y Tobago, que es la barra de Macareo.

Apenas el lunes 26 de abril fue cuando la gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, confirmó que serían 24 las personas que iba a bordo de la embarcación «M/N Río Suapure» que naufragó la noche del jueves 22 de abril en las costas venezolanas.

De acuerdo a las declaraciones de la gobernador, un grupo de 32 personas zarpó en este bote desde La Horqueta en Tucupita, todos tenían previsto llegar a la isla de Trinidad y Tobago.

Sin embargo, luego de recorrer varios kilómetros, ya en la costa de Delta Amacuro, justo cuando iban por la barra de Cocuina, al menos ocho personas fueron cambiadas a otra embarcación.

Según Hernández, el bote continuó su viaje con el resto de la tripulación a bordo, y fue en la zona de Boca de Serpiente donde naufragó. Hasta ahora se desconoce dónde se encuentra la otra embarcación con las ocho personas de las 32 que zarparon de La Horqueta, al menos en afirmaciones de la gobernadora Lizeta Hernández.

Una publicación de Tanetanae, detalló que hasta ahora 12 personas han sido recatadas con vida y se han localizado ocho cadáveres.

Hasta ahora la gobernador informó que continúa la búsqueda de 10 personas que iban en la embarcación.

Mujeres, madres y jóvenes, víctimas del naufragio

Hasta ahora han sido identificadas seis de las ocho víctimas del naufragio en Delta Amacuro, se trataría de cuatro mujeres que han sido reconocidas por sus familiares y ya sepultadas debido al estado de descomposición en el que fueron halladas.

Entre los primeros cuerpos encontrados estaría el de la joven Leumirys León de 17 años, su cuerpo estaba junto al del motorista del peñero Río Suapure.

Otra de las víctimas es la joven Bárbara Alcalá oriunda de la ciudad de Maturín en el estado Monagas; su cuerpo fue localizado el 25 de abril en el municipio Pedernales de la entidad deltana, y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Fue reconocida gracias a un tatuaje en su pierna derecha.

Alcalá deja huérfano a un niño de dos años.

El mismo día las autoridades hallaron el cuerpo de Dulce Vegas Millán, quien se desempeñaba como funcionaria de PoliMonagas, pero había tomado recientemente la decisión de emigrar a la isla de Trinidad y Tobago.

Sus familiares llegaron a Tucupita un día después del sepelio, reconociendo el cuerpo a través de unas fotografías que les mostraron los funcionarios de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, la mañana de este lunes 26 de abril los familiares de Arxeilys Aguilarte tuvieron que trasladarse hasta el muelle del Comando de Vigilancia Costera 611, para reconocer el cuerpo de la joven, quien debió ser enterrada de inmediato tras su avanzado estado de descomposición.

La muerte de Aguilarte conmocionó a toda la comunidad de La Horqueta, y es que la joven siempre había vivido en la comunidad.

Las otras dos víctimas serían hombres, a quienes las autoridades reconocieron. Todos los cuerpos han sido enterrados en el cementerio de Tucupita, luego de conocerse su identidad.

Alba Sánchez nadó nueve horas para salvar su vida

Siete tripulantes de la embarcación que naufragó en la línea marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, han sido rescatados con vida, se trataría de seis hombres y una mujer.

Leonado Marín, Reinaldo Villarroel, Alexander José Jiménez, Norberto Martínez, Lazarde Salazar, Alberto Monterola y Alba Roselys Sánchez, estos son los nombres de los sobrevivientes de este nuevo naufragio en las costas venezolanas.

La mayoría de estas personas son habitantes de Delta Amacuro, solo uno de ellos es oriundo del estado Monagas. Al momento de su rescate los sobrevivientes fueron llevados a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la entidad, para rendir declaraciones sobre lo ocurrido, luego fueron puesto en libertad.

A las 9:00 de la noche del 22 de abril se habría registrado el naufragio del peñero «M/N Río Suapure», luego de que una fuerte ola inundara la embarcación.

«Cuando íbamos a Trinidad el mar estaba muy fuerte, estaba muy bravo, las olas estaban muy altas, empezó a entrar agua, la tensión se puso un poco fuerte y hubo un momento en el que una ola grande nos arropó, eso hizo que la embarcación se hundiera», contó Alba Sánchez.

La mujer de 36 años pasó hasta las 6:00 de la mañana nadando, orando a Dios para poder volver a ver a sus tres hijos a quienes había dejado en tierra firme.

«Antes de que la embarcación se terminara de hundir yo pude saltar, una persona me agarró por la parte de atrás, me estaba haciendo tragar agua así que como pude me solté, y seguí nadando poco a poco». relata.

Para Sánchez fue doloroso ver como otros tripulantes no sabían nadar y ni siquiera llevaban consigo un chaleco salvavidas.

La mujer relata que el viaje realmente inició tres días antes, cuando todos los viajeros salieron de La Horqueta hasta un refugio que se llama Barra de Cocuica, ahí permanecieron sin agua ni comida, y fue finalmente el jueves cuando se dispusieron a salir hacia Trinidad.

» Éramos 31 personas que estábamos en ese momento y esperábamos otra embaracación para hacer un trasbordo, cuando llegó el otro bote quedamos 25 personas», comenta, contradiciendo lo dicho por la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, quien aseguró se trataba de 24 tripulantes.

Hasta ahora se continúa la búsqueda de las otras personas.