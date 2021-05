Ni Argentina ni Venezuela entre las favoritas de Osmel Sousa para ganar el Miss Universo

Las representantes de Chile, Costa Rica, Panamá, México y Puerto Rico conforman el Top 5 del “zar de la belleza”. Llama la atención que no incluyera a la candidata argentina, a quien preparó este año. Asegura que la corona será para una latina

Por El Nacional -mayo 13, 2021

A pocos días de celebrarse el Miss Universo, el domingo 16 de mayo, Osmel Sousa reveló su top 5 de candidatas y, para sorpresa de muchos, no figuraron la representante de Venezuela, Mariángel Villasmil, ni la de Argentina, Alina Luz Akselrad, que preparó el llamado «zar de la belleza».

Sousa dice que el aspecto físico no es lo más importante porque considera que la futura reina también tiene que ser una mujer preparada. Cree que la ganadora de esta año será una latina. «Yo creo que este año, no sé si me equivocaré, gana una latina», dijo en el programa En Casa con Telemundo.

Para el zar de la belleza el grupo de cinco finalistas estaría integrado por Miss Chile, Daniela Nicolás; Miss Costa Rica, Ivonne Cerdas; Miss Panamá, Carmen Jaramillo; Miss México, Andrea Meza y Miss Puerto Rico, Estefanía Soto Torres.

Miss Universo cambió la dinámica de su noche final

Además de las cinco latinas, Osmel Sousa indicó que también ve como candidatas fuertes a Alina Sanko, Miss Rusia, y a Rabiya Mateo, Miss Filipinas.

Sousa tiene una gran trayectoria preparando reinas de belleza para el certamen internacional, acumula más de 20 triunfos, entre los que destaca la coronación de la venezolana Stefanía Fernández por su compatriota Dayana Mendoza.

Para esta edición del Miss Universo, el zar de la belleza preparó a Alina Luz Akselrad, representante de Argentina, por lo que sorprendió que no la incluyera en su Top 5 de favoritas.

El próximo domingo 16 de mayo tendrá lugar el certamen de belleza más importante del mundo, el Miss Universo, que celebrará su edición 69 en Hollywood, Florida. Los anfitriones de la ceremonia serán el actor Mario López y la exreina de belleza Olivia Culpo. El performance musical estará a cargo de Pittbull.

La competencia preliminar se realizará este viernes a las 7:00 pm (hora de Miami) y se transmitirá por el canal de YouTube de Miss Universo.