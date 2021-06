De Grazia en su regreso al país: No me reuní con el régimen para entrar a Venezuela  

El dirigente Américo de Grazia considera que primero deben sentarse los opositores a negociar antes de iniciar ese diálogo. «Es complejo que puedas amalgamar fuerzas así»

Luisa Quintero|Junio 10, 2021

El ex diputado por el estado Bolívar Américo de Grazia retornó al país, luego de estar exiliado en Italia desde 2019, con el objetivo de iniciar su campaña para como candidato a gobernador de su estado para las elecciones regionales y municipales, previstas para el 21 de noviembre.

De Grazia anunció su llegada al país a través de redes sociales. Llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, y le fue practicada la prueba PCR obligatoria a todos los viajeros. El dirigente aseguró que su compromiso es «reponer la democracia y la libertad».

En su primera entrevista dentro del país, de Grazia dijo que su llegada a Venezuela no se refiere a negociaciones con el régimen sino que hay condiciones debido a los intentos de negociación. «El tema no es que yo haya negociado con el régimen, no lo he hecho, Pero hoy las condiciones están dadas para que haya ocurrido lo que nosotros hicimos (…) Si algo tenemos de olfato político, es lo que estamos haciendo al instrumentar esta estrategia política. Esto tiene sus riesgos, obviamente, y tenemos que asumir la responsabilidad».

Con respecto a las negociaciones propuestas por el mandatario interino Juan Guaidó con el régimen de Nicolás Maduro, el dirigente político considera que primero deben sentarse los opositores a negociar antes de iniciar ese diálogo. «Es complejo que puedas amalgamar fuerzas así».

Además dijo que estará varios días en Caracas para conversar con actores políticos, en privado, sobre la negociación que se plantea desde la oposición mayoritaria. «La unidad no puede ser vista como una sopa de letras. La intención es que tengamos una unidad de propósitos. Cuando uno habla de construir la unidad de abajo hacia arriba, posiblemente la estrategia no es la misma en Zulia a Guayana, pero si nos ponemos de acuerdo, lo lograremos».

De Grazia ratificó que irá hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir su candidatura al estado Bolívar, pero de ser rechazado por alguna inhabilitación, pues se inscribirá otro candidato de consenso. «La candidatura es un paso, ojalá se dé, pero en el caso negado el plan continúa y voy a estar contribuyendo a que eso se materialice. Y no solo en Guayana, en todo el país».

Por ello, cree que es necesario escoger una metodología para escoger candidatos, dependiendo de las condiciones de cada región y municipio, para tener candidatos unitarios. Dice que después de las regionales «el cuadro político puede ser otro», debido a que en las regiones y municipales habrá otros actores, lo que les permitiría «tener un plan en común para lograr un objetivo. Creo que es más posible después de las regionales, ojalá se dé antes».

También se refirió a la iniciativa de referendo revocatorio, pues considera que forma parte de la ruta -junto a las regionales- para llegar a unas elecciones presidenciales. «En el referendo el protagonista es el elector, el pueblo, al igual que en las regionales y las presidenciales. Por supuesto que corremos el riesgo de correrlas, pero eso lo deben hacer los demócratas».

Américo de Grazia lamentó la condena recibida por Rodney Álvarez, el extrabajador de Ferrominera a 15 años. «Lamento mucho que le hayan dado 15 años de cárcel. El compromiso con Rodney Álvarez, no sé si pueda ser candidato al consejo legislativo, pero le digo a su familia que no están huérfanos, que vamos a hacer lo posible para que se atienda su caso con mayor diligencia».