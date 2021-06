Redes solicita ante el CNE estatus legal para participar en elecciones del 21-N

“El bloqueo y la sanción contra Redes es una mancha en el expediente de los anteriores CNE, ojalá esto no se vuelva a repetir”, expresó Juan Barreto

Caracas.- El movimiento que lidera Juan Barreto sostiene que debe avanzarse hacia la construcción de “puentes constitucionales e institucionales más idóneos, que permita hacer posible nuestra participación democrática ante el evento electoral al final de este año

“Consignando este nuevo documento, sostenemos la intención de cumplir todos los requisitos legales, para poder participar de forma constitucional y democrática, en las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre”, lo señaló el fundador del movimiento REDES, Juan Barreto al informar que insisten en solicitar el reconocimiento oficial del Poder Electoral como una organización política

Esta nueva solicitud se realizó con la consignación de un documento ante las nuevas autoridades rectorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se argumentan las razones por las cuales consideran pertinente que nuevamente sea considerado el tema de aceptación de REDES.

En el documento consignado se solicita “oficializar una resolución extraordinaria como Ley Transicional, donde se otorguen amplias garantías de participación a todos los partidos políticos”.

También se propone en el texto consignado que es necesario “garantizar la participación política, con la validación de las organizaciones con fines políticos que han realizado la solicitud ante las autoridades competentes”.

Como último punto, en el documento también se solicitó “garantizar las fórmulas de condiciones igualitarias de democráticas en la próxima participación electoral”.

A continuación la comunicación dirigida a cada uno de los rectores principales del CNE:



Recurrimos a Ud y demás miembros del ente electoral, CNE, en busca de auxilio y respuesta a una solicitud de audiencia por parte de este organismo, llevada a cabo desde el año 2017 y renovada mes a mes desde hace ya casi 5 años, para dilucidar el resultado del proceso de legalización de nuestra organización, luego de lo que se conoció como “jornada de validación de firmas de adhesión”, en donde nuestro partido presentó el número de firmas necesarias y suficientes para ser admitido como partido con derecho a la participación electoral y a la postulación de candidatos con tarjeta propia. Como es público y notorio, nuestra organización no fue admitida por el CNE, sin que mediara ninguna explicación o justificación. Configurándose de esta manera una situación de injusticia y negación de nuestros derechos sin que hasta la fecha recibamos otra respuesta que no sea el silencio administrativo. En tan sentido, la organización REDES me ha autorizado a mi, Juan Barreto, portador de la CI: 4.682.043, venezolano, para una vez más, acudir al Poder Electoral, para elevar de nuevo nuestras consideraciones y derechos. Por eso, junto a la Dirección Política del Movimiento REDES, me dirijo a ustedes, honorables Rectores del Consejo Nacional Electoral, en mi condición de Coordinador Político Nacional, para expresarles nuestra satisfacción por sus nombramientos para una nueva directiva del Poder Electoral. Les felicitamos y elevamos nuestros mejores deseos para que con ustedes esta institución logre los objetivos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de La República.