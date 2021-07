Dennis Fernández: Si ganamos las regionales con fuerza podemos pensar en el revocatorio

La exdiputada y secretaria general de AD en Cojedes, Dennis Fernández, asegura que más importante que la directiva del CNE es que la gente salga a votar en las próximas elecciones, por lo que aboga por la unidad opositora con miras a la contienda del 21 de noviembre

Al chavismo se le ha ganado en elecciones y los atajos nunca han dado resultados. Así plantea Dennis Fernández, exdiputada a la Asamblea Nacional y actual secretaria general en el estado Cojedes del partido Acción Democrática (intervenido por el TSJ y dirigido por una junta ad hoc encabezada por Bernabé Gutiérrez), la diatriba que continúa en el seno de la oposición con miras a los comicios del 21 de noviembre.

La dirigente no duda en advertir que las elecciones regionales y locales pueden abrir el camino para cambios políticos en el país si la oposición logra cohesionarse y motivar al electorado.

“Si ganamos estas regionales con fuerza y la gente se esperanza, podemos no solo pensar revocatorio sino en las presidenciales”, indicó Fernández en entrevista con TalCual, en la que resaltó que el mecanismo está contemplado en la Constitución y que, de lograr la oposición salir fortalecida con una mayoría de gobernaciones, no hay porqué desestimar esa opción.

“¿Por qué no plantear, ganarle al PSUV en su terreno electoral. Por qué pensar que vamos a perder o nos van a robar elecciones? Tenemos defensores (de los votos), gente suficiente para evitarlo. Así lo hizo (Hugo) Chávez cuando ganó la primera vez. No tenía ni representantes en mesas electorales, ¿por qué no vamos a pensar en ganarle a Maduro con esta tragedia que estamos viviendo?”, cuestionó la abogada y exprofesora de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora (Unellez) Dennis Fernández, quien fue vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) en 2018 y presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN en 2019.

Lo importante defender el voto

-¿Tiene confianza en la nueva directiva del CNE?

-Siento que la mayor confianza es en la gente. Debemos pedírsela a la gente. Que salga a votar, a expresarse, a manifestar su voluntad y cambiar la situación en la que estamos viviendo. Hemos denunciado muchísimas irregularidades del CNE, de la directiva, de rectores, pero hemos participado con esos mismos rectores y hemos ganado y hemos perdido, así que más importante es tener defensores del voto. En 2015, con Tibisay Lucena, que ha sido una de las rectoras más cuestionadas, ganamos las elecciones, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora?.

-¿Con la situación de partidos intervenidos e ilegalizados se puede competir democráticamente?

-A lo largo de todo este tiempo hemos venido denunciando todas las arbitrariedades, tanto del gobierno de Chávez como del de Maduro. Si denunciamos un gobierno de carácter totalitario, y hemos dicho que es dictatorial, ¿Cómo vamos a esperar reacciones demócratas en lo que hemos venido denunciando, con atropellos a líderes políticos? No podemos esperar menos. Cada partido político, cada dirigente tendrá algo que decir de su propia organización política.

“La situación de AD no es distinta a la de otros momentos. Cuando se formó la directiva con Ramos Allup, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Chávez era presidente de la República. Luego se hizo un proceso electoral interno y se legalizó esa directiva. Ahora está Bernabé Gutiérrez, y tenemos preparada una convención interna para el próximo año y así legitimar las autoridades que hoy han asumido”, añadió.

Reconciliación en AD

-¿Cree posible que se produzca una reconciliación entre los dos factores enfrentados en AD? por un lado Bernabé Gutiérrez, de la junta ad hoc nombrada por el TSJ, y por la otra Henry Ramos Allup, quien era el secretario general de la organización antes de la intervención

-Debería existir. Deberían hacerlo por el partido, por el interés partido, la unidad interna. Si para Henry su más cercano hombre de confianza fue siempre Bernabé Gutiérrez, con quien recorrió todo el país, y éste lo hacía siempre pensando en AD y la gestión de Henry, entonces, por qué no pensar que cuando estás en tiempo de retirada no puedes dejar el partido en manos de la persona de tu mayor confianza. Tú siempre aspiras dejar a la persona que estás preparando. Ellos siempre actuaron como hermanos, por qué no pensar en reconciliación. Nos mueve más el sentimiento acciondemocratista. El propio Rómulo Betancourt no se quiso eternizar como jefe de partido, abrió espacios para que otros lo fueran.

-¿Puede haber puentes para asumir candidaturas? ¿Habrá primarias o cada partido presentará sus nombres?

-A nivel nacional se presentarán nombres. Cada partido presentará sus nombres de acuerdo a su estadística, y están respetando esas posiciones de acuerdo a un reglamento que está por aprobarse, y es el reconocimiento a la fuerza de cada partido en las regiones. Vamos a tener consenso. Sería muy bueno tener primarias, pero pareciera que el tiempo no está dando. Quedaría julio y parte de agosto para realizar primarias, así que pareciera que esto se va a dar a través de los consensos en cada región y bienvenida las primarias para resolver cualquier diatriba que se presente.

Negociación debe continuar

-El diputado Juan Guaidó ha hablado sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de salvación nacional con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cree posible que se llegue a una negociación satisfactoria y se logre ese acuerdo?

-Creo que la negociación y los acuerdos, las conversaciones no deben dejar de existir para resolver este clima de conflictividad política que existe en el país desde unos cuantos años para acá, que genera serios problemas al país, a la población en general, los ciudadanos, que somos los que en definitiva los que pagamos los platos rotos. Siempre va a ser bien visto, que exista el ánimo y disposición a conversar para que los venezolanos tengamos calidad de vida y surja la esperanza en el venezolano de que se puedan ir resolviendo los problemas en corto o mediano plazo.

Destacó Dennis Fernández que el país vive un clima de conflictividad terrible, con una crisis generalizada por las dificultades económicas y sociales, por lo que señaló que tanto el gobierno, que es el principal responsable de la marcha del país, como la oposición, deben sumar esfuerzos para resolver la situación.

“No sé si será un plan de salvación nacional o no, un mantra o no, pero tiene que haber propuestas serias, coherentes y debe haber la voluntad de resolver la situación del país. En 2015 ganamos las elecciones parlamentarias porque nos organizamos y unimos. ¿Qué pasó luego? ¿Por qué desechar vía electoral cuando constitucional tenemos esa herramienta en nuestras manos y los otros caminos y atajos propuestos no han dado resultados positivos? Démosle a los venezolanos una propuesta creíble, confiable para que la gente pueda sentir una esperanza”, apuntó Dennis Fernández.

-¿Puede llegarse a un acuerdo sin elecciones presidenciales en el corto plazo?

-Ojalá hubiese la posibilidad de que las megaelecciones sean generales, presidenciales, de AN, gobernadores, alcaldes, legisladores estadales y concejos municipales, pero sabemos que constitucionalmente lo que corresponde en este 2021 son elecciones regionales y municipales. Es la verdad, el deseo es una cosa, sabemos que hay una crisis, pero a la gente hay que decirle la verdad, no se puede engañar, hay que verle la cara, el rostro, a la necesidad que está pasando el pueblo. Digámosle la verdad, que lo que corresponde este año son elecciones regionales y municipales. Organicémonos, unámonos y vayamos para procurar cambiar si no la mitad del país, más de la mitad para que tengamos mejor calidad de vida.

-¿Cree usted que se pueda abrir una investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional?

-Se hicieron denuncias, se supone que la Corte debe procesar esas denuncias, positiva o negativa sobre si procede o no, tendría que atender la denuncia.

-Queríamos conocer su apreciación sobre la situación de DDHH en Venezuela, tanto de las denuncias ante la CPI y luego de las actuaciones e informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, y si cree que los hechos denunciados ameritan la apertura de una investigación en la CPI

-Si las denuncias están hechas deben ser procesadas. Toda violación de DDHH tiene que ser denunciada; ante cualquier violación de DDHH la persona afectada tiene que ser defendida y representada y el violador de DDHH debe responder por sus hechos, generalmente quien viola DDHH es el Estado, así que son los entes y sus instituciones que en consecuencia deben responder por sus acciones.

-El gobierno ha tratado de mostrarse como colaborador con la CPI, ¿cree que podría evitar una investigación?

-No diría que la apertura de una investigación, porque cuando ocurre el hecho genera una responsabilidad. Es un paso importante cuando admite y asume que algunos funcionarios de su gobierno han irrumpido o cometido delitos contra DDHH. Es una lectura donde estás diciendo que ‘estamos vigilando y rectificando para que esto no vuelva a ocurrir’. Lo más importante es que exista ánimo y voluntad para que no se vuelva a violentar el derecho humano.