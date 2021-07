VacunómetroVen: sin nuevas dosis anti covid-19 será difícil acelerar el ritmo de vacunación

Los datos del #VacunómetroVen, obtenidos del seguimiento al proceso de vacunación en el país, evidencian que se han aplicado 2.008.282 dosis contra el covid-19. En un documento oficial del Ministerio de Salud, filtrado a los medios, se advierte que por el bajo ritmo de vacunación, no se podrá llegar en septiembre a la meta para la inmunidad de rebaño

Hasta el 20 de julio han sido aplicadas 62,17% de las vacunas anti covid-19 disponibles en el país (2.008.282 de un total de 3.230.000 vacunas), según el #VacunómetroVen, un seguimiento al proceso de vacunación en Venezuela por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por El Pitazo, Runrunes y TalCual.

Desde hace un mes y una semana no se reporta la llegada de un nuevo cargamento de vacunas. El último lote llegó el 13 de junio cuando el país recibió 500.000 dosis de la rusa Sputnik V. Hasta ahora se está a la espera por el suministro del sistema Covax, por lo que de no llegar en los próximos días, será difícil para las autoridades venezolanas acelerar el ritmo de inmunización.

En un documento del Ministerio de la Salud y la Comisión Presidencial para el Control y Prevención de la covid-19, filtrado a los medios, se reconoce que no se llegará a la meta de vacunar al 70% de la población en los próximos meses y dado el bajo ritmo de aplicación seguido hasta la fecha.

«Sumado a las 805.000 colocadas antes del Plan Masivo llegamos ayer a 2.930.579 personas, esto es el 13% de la meta de 22.000.000 de personas. A este ritmo es imposible cumplir la meta para septiembre como los instruyó el presidente Maduro», se señala en el informe Plan Masivo de vacunación contra la Covid-19 Aceleración, cuya autenticidad fue verificada por ARI con tres fuentes independientes.

El documento también detalla que en Venezuela, durante la segunda fase del plan de vacunación, se han inmunizado 2.125.579 personas. Una muy similar a la del #VacunómetroVen.

Varias autoridades regionales han prometido que la vacunación se va a acelerar. En Cojedes, Maiquer Ruiz, autoridad única de Salud en la región, indicó que trabajan en el diseño de un plan para ampliar en 70% los puntos de vacunación. Mencionó que se trata del Plan del Área de Salud Integral Comunitaria que tiene como meta planificar, a través de los 54 ejes territoriales, la articulación y visita a las comunidades para vacunar a todas aquellas personas inhabilitadas que no puedan trasladarse a los lugares de inmunización.

Otra de las promesas proviene de Portuguesa. El gobernador Rafael Calles aseguró que se abrirán puestos de vacunación en 11 de los 14 municipios que aún no habían sido atendidos.

Por su parte, el gobernador de Mérida, Ramón Nieves, aseguró que la entidad ha avanzado tanto en la vacunación, «que no es necesario activar más centros, pero si vacunar a más personas». No obstante, Jehyson Guzmán, designado por el mandatario Nicolás Maduro como protector de la entidad, dijo que van a redoblar las jornadas de vacunación en el estado. «La meta es pasar de 3.000 a 10.000 vacunados diarios». Agregó que no aumentarán los centros de vacunación y se mantendrán los mismos 29 centros distribuidos, según CorpoMérida, en los 23 municipios del estado.

En declaraciones ofrecidas a ARI, el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y gerente en Salud Pública, Alejandro Crespo, indicó que las promesas de las autoridades regionales para aumentar el ritmo de vacunación no se puede cumplir porque las vacunas se están acabando.

«Hasta que no lleguen nuevas dosis es imposible acelerar el ritmo de vacunación», dijo.

Agregó Crespo que se deben exigir condiciones de transparencia en la firma del contrato por las 10 millones de dosis Sputnik V firmado por la administración de Maduro. «En definitiva sigue corriendo la arruga, pero no vacunan. Hay que exigir acceso a la información y un plan claro».

Por lo pronto, este miércoles 21 de julio, Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicó que las conversaciones entre el mecanismo Covax y Venezuela iniciarán pronto para que el país decida cuáles vacunas aceptará y cuántas dosis se enviarán a Venezuela.

Continúa la desinformación

Durante la última semana analizada por el #VacunómetroVen, se continuaron registrando datos contradictorios por parte de las fuentes autorizadas para informar sobre la vacunación en los diferentes estados del país.

Solo nueve estados actualizaron sus cifras, ya sea de vacunas distribuidas en la entidad o de dosis aplicadas.

Por otra parte, cuatro estados -Lara, Mérida, Portuguesa y Táchira- evidenciaron discrepancias en sus cifras. Reportaron números más bajos que los informados en semanas anteriores.

Ejemplo de ello es que la autoridad única en Salud de Mérida, Ramón Nieves, dijo el 15 de julio que en el estado habían aplicado 103.103 dosis en total, sin detallar entre primeras y segundas. Esta cifra es menor a la anunciada el 5 de julio, cuando en una nota de prensa de CorpoMérida se indicó que se habían suministrado 105.535.

De acuerdo con los datos recopilados por el #VacunómetroVen, el estado Aragua se mantiene como la única entidad cuyas autoridades oficiales no han reportado cifras de las dosis aplicadas.

Con el proceso de vacunación adelantado hasta el 20 de julio, se ha suministrado 9,12% de las vacunas anti covid-19 (al menos las primeras dosis) requeridas para lograr parcialmente la inmunidad de rebaño en Venezuela. Sin embargo, como consecuencia de la falta de información oficial sobre segundas dosis aplicadas, resulta impreciso determinar cuánto falta para alcanzar la inmunidad colectiva. Los datos refieren que faltan 19.991.718 personas por recibir alguna dosis de la vacuna.