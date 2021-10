GuachimánElectoral CNE afirma que vigilará “a detalle” la campaña electoral

En días anteriores, el CNE publicó la Normativa Específica para la Campaña Electoral que regulará la propaganda política de los candidatos, en la que también se incluyó el monitoreo de redes sociales de los partidos y candidatos

Roger Ruiz Herrera

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió este martes para capacitar a los fiscales electorales, que serán los encargados de vigilar la campaña electoral que comenzará el jueves, 28 de septiembre. Las autoridades electorales juramentaron alrededor de 3.000 fiscales.

Enrique Márquez, rector principal del órgano comicial, expresó que el CNE aprobó por unanimidad el plan de fiscalización electoral. Márquez también aseguró que el objetivo de la fiscalización es “desplegar a escala nacional, regional y municipal, un conjunto de fiscales que vigilarán el cumplimiento de las leyes, para una campaña electoral equilibrada y justa”.

El rector Márquez explicó que los fiscales “observarán la campaña a detalle”, además de registrar cualquier irregularidad que se presente e informar a la instancia correspondiente del ente electoral a través del Sistema Automatizado de Fiscalización Electoral (SAFE).

Posteriormente, Márquez aseguró que las irregularidades registradas serán llevadas a la plenaria del CNE “para tomar las decisiones que se tengan que tomar”, en cuanto a las violaciones de la normativa.

Mientras que Pedro Calzadilla, presidente del CNE, señaló que el lapso de campaña electoral es “un momento delicado” y que necesita de un monitoreo para que existan igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas.

“Estamos a las puertas del momento en que las organizaciones políticas van a dar a conocer a sus candidatos, su plan de trabajo, sus propuestas. Ese momento es tan importante como sensible; sensible porque allí pueden perderse, en ese camino original de la campaña, el equilibrio la igualdad de condiciones, el respeto a la legislación, a la normativa. Todo lo permitido y lo no permitido está en las leyes, por eso es muy importante este taller que se ha hecho hoy”.

Calzadilla también mencionó la reunión con representantes de los medios de comunicación, a fin de que exista un mayor equilibro en la oferta electoral de los candidatos a través de los medios de comunicación.

En días anteriores, el CNE publicó la Normativa Específica para la Campaña Electoral que regulará la propaganda política de los candidatos. En la normativa el ente comicial incluyó el “monitoreo de las redes sociales de los `partidos y candidatos“.

La campaña electoral de los candidatos para las elecciones regionales y municipales dará inicio este jueves 28 de octubre, desde las 6:00 de la mañana, para culminar a las 12:00 de la noche del 18 de noviembre, de acuerdo a lo establecido en el cronograma electoral.