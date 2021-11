Disidente Yunior García: No pediré asilo a España y preveo volver a Cuba

García dijo en la entrevista concedida a «Derecho a Réplica» que «se quebró» ante la presión y sintió rabia e ira en su interior, por lo que decidió salir de Cuba

El dramaturgo cubano Yunior García, quien apareció en el Aeropuerto de Madrid el miércoles 17 de noviembre luego que se le impidiera salir de su casa para participar en la protesta convocada por él y el Movimiento Archipiélago el lunes 15, resaltó que no ha pedido asilo a las autoridades del país ibérico, «para no darle el gusto» a La Habana y que tiene previsto regresar a su país cuando sea el momento.

García, quien ofreció una rueda de prensa en el Centro Galileo de Madrid este jueves 18 de noviembre acompañado de Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders, y de un abogado, Blas Imbroda, aseveró que huyó de la nación antillana a España para “escapar de una muerte en vida, que era lo que me esperaba en Cuba”.

A su juicio, la estrategia que estaría implementando el gobierno de Miguel Díaz-Canel era mantenerlo incomunicado en su residencia y dijo que «a todo el que se atreva a estar en contra del gobierno en Cuba lo convierten en no persona».

Por ello, cree que si lo condenaban o lo mataban, iba a ser convertido en un símbolo para la oposición y en ese sentido, las autoridades cubanas buscaban era anularlo como persona. Reveló que el 14 de noviembre llamó al cardenal de La Habana para pedirle que rezara por él debido a la rabia que tenía dentro de si.

Yunior García pidió «madurar» la relación que se tiene con Cuba «porque el matrimonio entre el gobierno y el pueblo se ha convertido en un matrimonio fallido» y porque el país «es una dictadura».

“Lo que yo viví frente a mi casa es fascismo. Me gritaron ofensas como en la Alemania nazi, eso no es de izquierdas”, dijo y mencionó que ante el temor de una detención solicitó una visa en la embajada de España. Luego de saber que lo obtuvo, “unos amigos me llevaron al aeropuerto de forma segura”, comentó sin querer ofrecer más detalles.

Antes de la rueda de prensa, Yunior García conversó el 17 de noviembre con el cineasta cubano Ian Padrón en su programa «Derecho a Réplica» donde reveló que «se quebró» ante la presión que vivía en La Habana cuando fue asediado por grupos adeptos al oficialismo y a las fuerzas policiales.

“No había entendido a una parte del exilio cubano (…) y me decía por qué no ser más equilibrado, pero cuando uno experimenta cosas más fuertes… cuando experimentas cosas que yo solo puedo comparar con el fascismo, cuando experimentas cosas así, empieza a nacer una rabia dentro de ti que es muy difícil de controlar”, señaló.

El activista señaló que ha leído cosas que le duelen, pero también cosas que lo levantan. Sobre Archipiélago, dijo que tuvo una conversación fuerte. “Siempre hemos tenido discusiones acaloradas”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, confirmó que el Ejecutivo ibérico facilitó los documentos que permitieron la llegada de Yunior García a Madrid.

«Nos preocupa la situación en Cuba y lo que queremos es ayudar a los cubanos y a su bienestar, y que se garanticen los derechos», ha asegurado Bolaños en una entrevista en Onda Cero.

