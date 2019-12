NC: 11:00 p. m. #12dic

*NOTICIAS CONFIRMADAS* ®

Jueves 12 de diciembre de 2019

Año 4/1 N° 744

Boletín 11:00 p. m. (UTC-4)

Editor: Ángel Elías Sánchez T. Periodista. CNP: 14.294

🇻🇪 *País:*

📝 Vuelven a diferir audiencia del diputado Juan Requesens • bit.ly/2t639qa

📝 Separaron de la FANB a casi 6.000 sargentos durante 2019, reveló Sebastiana Barráez

bit.ly/2PGOOIr

📝 Conductor de Mérida denunció que debe pagar $20 para poder surtirse de gasolina – buff.ly/38umWjo

📝 Economista advierte que “será complicado restituir la demanda por moneda nacional” tras la dolarización transaccional – buff.ly/36yLIgB

📝 Fevelicores denuncia “venta de bebidas adulteradas” y solicita permitir la comercialización de los licores – buff.ly/2PdL8Ps

📝 Gobernación del Zulia anuncia distribución de gasolina por número de placa – buff.ly/2spnQxe

📝 Precio del dólar paralelo baja ligeramente en el cierre de este #12Dic – buff.ly/2PIYQsN

📝 Hay 11 millones de venezolanos sin capacidad de compra que viven en paupérrimas condiciones – buff.ly/2YIg8dk

📝 “Caracas en lo particular no tiene problema de stock del combustible”, asegura constituyente Will Rangel – buff.ly/2qIFhbk #NoEsCoba

📝 El paso a paso para recibir el medio petro anunciado por Maduro – buff.ly/34jD0RI

📝 CNP pide donantes de sangre ORH- para la periodista Silvia Alegrett | bit.ly/36qzWoc

📝 INTT activará pagos de servicios mediante portal web desde el 16 de diciembre | bit.ly/2LQmxhD

📝 Adecuan Plataforma Patria para pago de petroaguinaldo • bit.ly/2EeUjZK

📝 Aproximadamente 1.630 mil venezolanos residen en Colombia | bit.ly/34ml892

📝 Penales de Venezuela explotan por condiciones inhumanas j.mp/35f8ARZ

📝 ¿Así o más patria? La “gran” porción de pernil que el régimen de Maduro reparte a los venezolanos • j.mp/2rwzmqx

🌎 *Orbe:*

📝 Fuerza Aérea de Chile descarta encontrar sobrevivientes del avión siniestrado | bit.ly/2qKqTiQ

📝 Primer ministro San Vicente y Granadinas hará campaña contra Almagro | bit.ly/35ixmAv

📝 España sigue bajo la incógnita de cuándo podría tener un Gobierno | bit.ly/34cvFTX

📝 CIDH y Bolivia crearán comisión para investigar violencia en protestas | bit.ly/2YGExQw

📝 Primer sondeo da victoria a Boris Johnson en elecciones del Reino Unido | bit.ly/34fIpJt

📝 Tres policías muertos y cuatro secuestrados en centro policial de México | bit.ly/2simgx5

📝 Más de 10 millones de peregrinos homenajean a la Virgen de Guadalupe en México • j.mp/38xF6Ro

📝 Recuperados seis cuerpos en el volcán de Nueva Zelanda j.mp/36yF3mD

📝 La Unión Europea prorroga seis meses sanciones económicas contra Rusia por su papel en Ucrania j.mp/34ggKZ1

📝 Estalla en Colombia carro bomba atribuido a ELN sin dejar víctimas j.mp/2so4uZ2

🥇 *Deportes:*

📝 Félix Hernández jugó una caimanera de béisbol con niños venezolanos en Colombia • bit.ly/2EaIXFR

📝 Ex grandeliga Bárbaro Garbey es designado nuevo manager de los Tigres de Aragua | bit.ly/2YGlfLj

📝 Roger Federer debutará en Melbourne y espera jugar 15 torneos | bit.ly/38AQ48u

📝 El venezolano Christian Santos, con opciones de obtener alta para Ponferrada | bit.ly/2YMTa4T

🔬 *Ciencia, tecnología & salud:*

📝 Situación actual de los pacientes con VIH positivo en Venezuela • bit.ly/35j05VX

📝 Diseñan pijamas para regenerar la piel de niños quemados en Perú • bit.ly/2EbkIYr

📝 Irán asegura haber frustrado ciberataque extranjero masivo | bit.ly/2PeUAC0

📝 Personas que duermen mucho tienen más riesgo de sufrir un derrame cerebral, según estudio | bit.ly/35j5cp7

📝 Apple presenta supercomputadora que pesa 18 Kg y puede costar 65 mil dólares | bit.ly/38AAlqg

📝 Diseño de camiseta de niño reúne más de 950.000 dólares contra acoso escolar • bit.ly/2E9iF70

🎭 *Actividades lúdicas:*

📝 Película en solitario de Flash ya tiene fecha de estreno | bit.ly/2t8o3F7

📝 Culto a la Palma Bendita de Venezuela fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad | bit.ly/38ACIcE

📝 Trino Mora, Ivo y Henry Stephen: Nuestra música persiste en el tiempo porque no degrada al ser humano | bit.ly/36ytWtY

