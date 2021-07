Miami busca entre los escombros a un centenar de personas tras el derrumbe de un edificio

Hasta ahora se han contabilizado 4 muertes

Diario El Universal

Caracas.- Los equipos de emergencia continúan las labores de rescate 24 horas después de la tragedia que deja ya un balance de cuatro muertos y casi un centenar de personas que no han podido ser localizadas, reseña la página web de noticias El País.

A última hora de este jueves la angustia de los familiares de los desaparecidos del derrumbe parcial de un edificio en Surfside, localidad a nueve kilómetros de Miami Beach (Florida), no encontraba consuelo. Decenas de ellos aguardan en un edificio cerca del lugar del suceso noticias sobre el paradero de sus parientes. Aún no llegan.

Las autoridades no han revelado las identidades de los afectados por la tragedia, pero se sabe que varios son judíos y latinos.

El rabino Sholom Lipskar, uno de los organizadores del centro de reunificación familiar, afirma que varios miembros de su sinagoga siguen desaparecidos. “Estoy aquí para escuchar (a los familiares), no les puedo decir mucho. El dolor es demasiado grande y la trama muy compleja”, sostiene en el Centro Comunitario de Surfside, el epicentro de la incertidumbre.

Los vecinos de la localidad de Surfside, con una población de 5.800 habitantes, están estupefactos. Tienen sus ojos fijos en las grúas y tractores que intentan remover los escombros de las 55 viviendas que colapsaron cerca de las dos de la madrugada en el edificio residencial de 12 plantas construido en 1981. Tras el estruendoso ruido de lo que han descrito como algo similar a “un terremoto” o “el impacto de un misil”, por la noche es todo silencio. Solo se escuchan las sirenas de los coches policiales y de bomberos, y el murmullo de los que observan el trabajo de los rescatistas bajo una lluvia intensa. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha informado este viernes que durante la noche han sido encontrados tres cadáveres entre los escombros, con lo que la cifra de muertos asciende a cuatro. El presidente, Joe Biden, ha declarado el estado de emergencia en el Estado de Florida, lo que permite poner a disposición de las autoridades locales recursos federales para reforzar las tareas de salvamento. Herlan, un empleado de finanzas cubano de 47 años, afirma que lo que le ha pasado a esas familias le podría haber pasado a cualquiera de los presentes. “Esta es gente de clase media, quizá media alta, pero porque se lo han ganado trabajando”, apunta sobre los vecinos de Surfside. Herlan está a punto de cerrar la compra de un piso en la costa. “Pero ahora me entró miedo”, reconoce, aunque hace hincapié en que el terreno de la isla donde ocurrió el suceso es más propenso a la erosión de la tierra que el Miami continental.

Todavía no hay una causa oficial del colapso parcial del edificio. Las autoridades locales informaron que en la investigación sobre el derrumbe ―que puede llevar meses― participarán los ingenieros especializados, así como la Administración de la ciudad de Surfside y el departamento de Bomberos. “Es difícil imaginar cómo pudo suceder esto”, ha dicho el alcalde de Surfside, Charles Burkett, “los edificios no se caen sin más”. También aclaró que, en su opinión, el derrumbamiento absoluto del ala noreste del edificio avecina que no habrá “tanto éxito” como esperaban para “encontrar a los desaparecidos con vida”.

Aproximadamente 20 ciudadanos judíos, incluidos algunos con ciudadanía israelí, también están entre los desaparecidos, dijo a USA Today Maor Elbaz-Starinsky, cónsul general de Israel en Miami. Cerca del edificio derrumbado hay varias sinagogas y muchos de sus miembros han acudido este jueves al centro de reunificación familiar. Llegaron con comida kosher, ropa y mantas para facilitar la espera. No solo ellos han acudido al centro comunitario de Surfside. Según el rabino Sholom Lipskar, han pasado por allí “centenares” de voluntarios a lo largo del día y, avanzada la madrugada, seguían llegando jóvenes de distintas nacionalidades cargados de botellas de agua, paraguas y lo que hiciera falta, preguntando en qué podían ayudar. La prensa no puede entrar al recinto por petición de los familiares.

Otra comunidad que se ha visto impactada por la tragedia es la latina. Hay cerca de 30 ciudadanos latinoamericanos desaparecidos. La Cancillería de Colombia ha informado a través de Twitter de que al menos seis compatriotas residían en el edificio, pero no tiene constancia de si se encontraban dentro cuando tuvo lugar el colapso. Las autoridades argentinas aseguran que no han logrado localizar a nueve de sus nacionales. El representante de Juan Guaidó en EE UU, Carlos Vecchio, ha comunicado la desaparición de al menos cuatro venezolanos. Entre las personas que aún no han sido encontradas figura Sophia López Moreira, hermana de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira, y su esposo Luis Pettengill, y otros cuatro compatriotas, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano en Twitter.