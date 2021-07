Primer ministro de Haití: Exequias del presidente Moïse aún no tienen fecha

Agencias

Claude Joseph, quien ejerce el cargo de Primer Ministro en Haití y dirige internamente el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, aseguró el jueves 8 de julio en entrevista concedida a Telesur que las honras fúnebres al mandatario se realizarán cuando su esposa, Martine Moïse, se recupere de las heridas que sufrió en el ataque de la madrugada del 7 de julio.

En ese sentido, señaló que no se tiene una fecha precisa para ello.

«Vamos a esperar hasta que ella se recupere. Una vez que esto ocurra, procederemos con estos funerales. La familia está impactada y en shock», comentó.

Aseguró además que trabajarán para hacer justicia y destacó que se desplegó un operativo en todo el país para arrestar a todos los implicados en el magnicidio, así como también subrayó que solicitó ayuda a los aliados internacionales para reforzar el trabajo de la Policía.

«El objetivo primordial para nosotros es que haya justicia por la muerte del presidente Moïse. (…) Tenemos que hacer que la justicia prevalezca. Lo mataron cobardemente, es totalmente inaceptable. Vamos a actuar legalmente contra aquellos que lo asesinaron», aseveró.

Joseph dijo que están trabajando para poder llevar a cabo elecciones presidenciales y el referendo previsto para el 26 de septiembre y aclaró por qué Ariel Henry, quien fue designado por Moïse dos días antes de su muerte como Primer Ministro, no asumió el cargo.

«Moïse había designado a otro primer ministro, pero esta persona no asumió el cargo. La Constitución dice que él debía formar un Gobierno (…) Como yo era el primer ministro interino, yo iba después de que él asumiera el cargo, pero no lo hizo y no formó el gabinete», explicó.

Policía haitiana: 26 colombianos y dos estadounidenses involucrados en asesinato de Moïse

La Policía Nacional de Haití ha llevado adelante sus investigaciones tras el magnicidio ejecutado contra el presidente haitiano Jovenel Moïse, y los últimos hallazgos tras interrogar a los implicados capturados, indican que 26 colombianos y dos estadounidenses habrían estado involucrados en el crimen.

Las autoridades han logrado capturar a 15 colombianos y a los dos estadounidenses, un total de 17 de los 28 sujetos que habrían conformado el comando para perpetrar el ataque contra el mandatario haitiano, según detalló el director general de la policía, León Charles.

Ocho de los «mercenarios» lograron fugarse y los cuerpos de seguridad de Haití los buscan «activamente», mientras que los tres restantes murieron en un enfrentamiento mientras intentaban evitar su captura.

Originalmente, las autoridades hablaban de la muerte de cuatro implicados en enfrentamientos, pero cambiaron el discurso sin ofrecer mayores explicaciones.

De acuerdo con la emisora BLU Radio, cuatro de los colombianos capturados fueron identificados como: Alejandro Giraldo Zapata, John Jairo Ramírez Gómez, Víctor Albeiro Piñera y Mauricio Grosso Guarín. En cuanto a dos de los capturados de nacionalidad estadounidense, fueron identificados como Joseph Vincent y James Solage.

Mientras tanto, desde Colombia empezaron las investigaciones para determinar la implicación de lo que parecen ser militares retirados en este hecho.

Así lo manifestó el ministro de Defensa, Diego Molano. «Inicialmente la información señala que son ciudadanos colombianos miembros retirados del Ejército Nacional”, expresó.

Colombia colaborará con las autoridades haitianas, después de recibir una solicitud formal de la Interpol sobre el envío de información. Con este propósito, se designó un equipo de investigadores para que recopilen información y envíen a Haití datos como fechas, horas de vuelo o información financiera de los implicados.

Los detalles del asesinato

Un informe legal sobre el asesinato de Moïse describe que el mandatario habría recibido 12 impactos de bala en varias partes del cuerpo. Según el juez de paz adjunto de Pétion-Ville, Carl Henry Destin, sostuvo que el jefe de Estado no sobrevivió a sus heridas.

“Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo sacado. Vimos un impacto de bala a nivel de su frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen”, añadió Destin según reseña el portal Diario Libre.

Destin también manifestó que tanto el dormitorio como la oficina de Moïse fueron saqueados. Se conoció además que los hijos del mandatario y la criada que los atendía salieron ilesos, resaltó Le Nouvelliste.

Por otro lado, The San Diego Union Tribute destacó que la primera dama de Haití, Martine Moïse, llegó el miércoles 7 de julio a Miami en un avión ambulancia para ser atendida tras el ataque del que fue víctima junto a su esposo.

Así lo informó el embajador de Haití en EEUU, Bocchit Edmond, quien indicó que la dama está «estable» pero en condición crítica.

En un primer momento, se indicó que iba a recibir tratamiento en el Baptist Hospital del sur de Florida, pero finalmente se confirmó que será internada en el centro traumatológico del Hospital Jackson Memorial, uno de los hospitales más grandes del mundo.

Ante la crisis generada por el asesinato de Jovenel Moïse, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, convocó a una reunión de emergencia de la Comunidad del Caribe (Caricom) con el fin de discutir el futuro de Haití.

«Estoy totalmente sorprendido por el asesinato a Moise y oraré por el restablecimiento de su esposa, de quien se ha informado que está hospitalizada con una herida de bala», dijo Browne a EFE en referencia a Martine Moise, tras el ataque a su residencia en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe.

Policía haitiana detiene a presuntos asesinos del presidente Moïse

El secretario de Estado de Comunicación de Haití, Frantz Exantus, informó en la noche de este miércoles 7 de junio, que la policía nacional logró capturar a los presuntos autores materiales del asesinato del presidente Jovenel Moïse.

En su cuenta de Twitter, el funcionario detalló que los supuestos criminales fueron interceptados a las 6:00 pm (hora local) tras un operativo ejecutado en el sector de mansiones donde se encuentra la residencia del fallecido mandatario.

«Los presuntos asesinos del presidente Moise interceptados por la Policía en Pelerin poco antes de las 6 de la tarde», escribió.

“Des présumés assassins du Pdt @moisejovenel interceptés par la Police nationale à pélérin peu avant 6h ce soir. Plus de détails dans les prochaines minutes sur la TNH”.

Posteriormente, el director general de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, detalló que los detenidos fueron dos de los seis implicados, mientras que los cuatro restantes fueron abatidos en el operativo de búsqueda.

Las autoridades investigan la posible implicación de otras personas en el magnicidio, mientras multiplican esfuerzos para mantener la calma y el orden en la capital haitiana.

Al respecto, el primer ministro interino, Claude Joseph, hizo un llamado a todos los sectores del país a mantener la calma, argumentando que el Consejo de Ministros «tiene la situación bajo control».

Magnicidio en Haití

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en la madrugada de este miércoles 7 de julio por sujetos armados que irrumpieron en su residencia, ubicada en el barrio Pelerin en Puerto Príncipe, capital de ese país.

La información la dio a conocer el primer ministro de la nación caribeña, Claude Joseph, quien informó además que la primera dama de Haití, Martine Moïse, resultó herida en la acción. Sin embargo, se corrió la información horas después de que habría muerto en el incidente.

Pero el embajador de Haití en Santo Domingo, Smith Augustin, aseveró que la primera dama continúa viva y recibe atenciones médicas en un hospital de Puerto Príncipe. Dijo además que su estado de salud es «estable» y los hijos de la pareja están «bajo protección» en lugares seguros, destacó EFE.

De acuerdo a la información oficial, el ataque contra el presidente Moïse se registró a la 1:00 am (hora local) cuando un grupo de personas no identificadas, entre ellas «algunas que hablaban español», asaltó la vivienda y dispararon contra el mandatario.

Sin embargo, periodistas en Haití mencionan extraoficialmente que este grupo decía que eran parte de un grupo de la DEA estadounidense, según videos que fueron tomados por los lugareños. De acuerdo a la periodista Jaqueline Charles, en los videos se escucha que era una operación de la DEA y que la población debería permanecer escondida.

Además, indicó que los residentes reportaron haber escuchado ráfagas de armas de fuego de alto calibre disparadas con precisión y vieron a hombres vestidos de negro corriendo por el vecindario, así como informaron de explosiones de granadas y vuelo de drones.

Por su parte, el periodista Frandy Jasmín dijo en Unión Radio que se manejan rumores que el grupo que asesinó al presidente y su esposa tenía entre sus filas a ciudadanos venezolanos y colombianos. También refiere que en el ataque estuvieron al menos 20 personas implicadas y que las calles permanecían en calma tras el incidente.